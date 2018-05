Manifestación por un convenio digno de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio

Por CJC de Burgos

Desde el Partido Comunista – PCPE y la Juventud Comunista – CJC de Burgos, queremos solidarizarnos con la lucha de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), en defensa de su convenio laboral.

Las empresas que gestionan este servicio se nutren de contratos públicos, pagando a sus empleadas un sueldo aproximado de 900€/mes en el mejor de los casos, ya que es costumbre entre estas empresas la contratación mediante periodos de media jornada o incluso 2 horas/día. En Castilla y León son 5.300 personas trabajadoras en este sector, siendo un porcentaje de ocupación del 98% de mujeres, en su mayoría a través de un contrato a tiempo parcial.

Vemos como la precariedad laboral, tiene rostro de mujer siendo amparada esta situación por el Estado. Vendiendo una imagen de un servicio público de calidad a 22.278 dependientes, pero luego hace que las trabajadoras se encuentren unas condiciones laborales indignas.

Este 7 de mayo, se celebró la 6ª Mesa Negociadora del IV Convenio Regional de Ayuda a Domicilio, en el cual la patronal llevó la misma postura que en la 2ª mesa. Las trabajadoras se encuentran reclamando una subida del 2,5%, pero la patronal se atrinchera en una subida del 1%. Las trabajadoras reclaman no solo la subida salarial, si no la aplicación de este nuevo convenio que desde 2017 tendría que regular su situación. Así mismo, se exige un plus por desplazamiento de 100€ mensuales, frente a la irrisoria cuantía ofrecida de 3€/mes. Muchas de las trabajadoras deben desplazarse para acudir a su puesto de trabajo por lo que este plus es absolutamente necesario.

Ante esta situación, la plantilla del Sector de Ayuda a Domicilio ha comunicado:

La convocatoria de una manifestación el jueves 24 de Mayo a las 13:00h en la Plaza Mayor de Burgos.

La convocatoria de huelga el 18 y 25 de Junio, si no se llega a firmar un convenio digno inminentemente.

Ante esta situación de precariedad que origina el sistema capitalista, el Partido Comunista – PCPE y los Colectivos de Jóvenes Comunistas, llamamos al conjunto del pueblo trabajador burgalés a acudir la manifestación convocada el próximo jueves 24 de Mayo en Burgos en solidaridad con las trabajadoras del SAD. Sus reivindicaciones son más que justas, porque todos los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a un trabajo digno. Porque necesitamos un país para la clase obrera.

¡Por un convenio digno!

¡Frente la precariedad en la Ayuda a Domicilio, organizamos la ofensiva!