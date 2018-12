Manifestación en defensa del sistema sanitario público

Por Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos

Necesitamos la alianza estratégica de los ciudadanos y los profesionales unidos en el objetivo de la salud de todos.

Por la recuperación del HUBU para la titularidad pública con el correspondiente fin del derroche de fondos públicos.

Por la refundación de la atención primaria de salud, piedra angular del sistema, resolutiva, bien dotada de medios, al servicio de la promoción de la salud delos barrios y las comarcas rurales.

Hoy la ciudadanía tiene que volver a pedir en la calle lo que nuestros gobernantes están obligados a hacer y no están haciendo: Preservar y mejorar nuestro Sistema Sanitario Público. Y en esta ocasión, más concretamente, la asistencia próxima, la de nuestro barrio, la de nuestro pueblo, la Atención Primaria, convertida otra vez, como hace tantos años, en la cenicienta de la organización sanitaria.

La OMS acaba de reeditar en su última Conferencia Mundial lo que ya explicó con nitidez hace cuarenta años cuando exhortó a los países, a todos, a que había que librar la batalla por la salud en el barrio, en el pueblo, en la ciudad y no en el hospital, donde solo podemos poner el parche. Naturalmente necesitamos un buen hospital y además sostenible, para cuando no queda más remedio. Pero la salud hay que ganarla, porque hay que trabajarla antes de que se pierda, en el medio social. Allí donde vive la gente por medio de la Promoción de condiciones de vida saludables y la ASISTENCIA SANITARIA en el Centro de Salud o en el Consultorio Local, por parte de los médicos y enfermeras de familia.

En España y en Castilla y León se adoptó este principio a partir de 1985 y poco a poco, se creó una completa red de Centros de Salud bien dotado de profesionales e infraestructura. Se apostó por una Atención Primaria fuerte que debía de resolver el 90% de las necesidades asistenciales.

Desde los años noventa se está intentando acabar con el sistema sanitario público atacándolo con falacias. El sistema mueve mucho dinero y los buitres inversores ven en él una bicoca y encuentran ayuda inestimable en los políticos que no creen en lo público.

Con la Crisis, encontraron excusa para los Recortes de forma que de 2010 a 2018, el presupuesto del SACyL ha perdido 3.400 Millones de Euros, el equivalente a toda una anualidad. Además, parte de esos escasos recursos, se desperdician en los sobrecostes del HUBU, 30 Millones de Euros cada año.

Si se pone menos dinero ya además de despilfarra, naturalmente, no alcanza. El sistema hace aguas y se rompe, por supuesto, por lo más débil: la atención primaria y dentro de ella, aún más, la Atención Primaria Rural.

DENUCIAMOS UNA VEZ MÁS:

La falta de previsión y el desinterés con el que se está gestionando el sistema sanitario de nuestra Comunidad. No ha habido el más mínimo ejercicio de planificación ni a presente ni a futuro lo que nos ha llevado a una Crisis Dramática en la Atención Primaria de la

Solo con los 30 M€ que cada año se desperdician por el SOBRECOSTE del HUBU, daría para pagar, por ejemplo, 200 médicos, 200 enfermera, 200 auxiliares, construir 1 Centro de Salud cada año (recordemos el de García Lorca) y quedarían 2M€ para nuevos programas de Promoción y Prevención. Es decir, mucha más capacidad asistencial para dotar de medios la AP y para atacar de raíz las insufribles demoras en el hospital.

El ninguneo de la Atención Primaria como elemento del sistema que está siendo monopolizado por el Tremendo error estratégico y económico el prescindir de una la Atención sanitaria próxima, fuerte y resolutiva. Capaz de solventar las necesidades de los ciudadanos allí donde viven; siendo así no solo del primer nivel de asistencia próximo, humanista y accesible sino elemento básico para un desarrollo comunitario saludable, en el barrio de la ciudad y, tanto o más, en el pueblo.

HUBU, que además no es capaz de asumir su función y está siendo complementado con la externalizando de buena parte de sus tareas. .Un hospital carísimo e insuficiente. Las humillantes e injustas Listas de Espera están funcionando así mismo como incentivo para el crecimiento de la medicina privada a la que el SACyL está subvencionando descaradamente.

LA SITUACIÓN ES DE CRISIS

Nuestros Centros de Salud urbanos están al borde del colapso. La falta de sustituciones en las ausencias por vacación o enfermedad de unas plantillas muy envejecidas, hace que cada médico esté haciendo durante unos 50 días al año, doble consulta, la suya y la de otro compañero. Además recientemente se les va a obligar a hacer guardias durante las tardes para acabar de convertir su ya extenuante jornada laboral en algo insoportable. Y todo esto no es gratuito. Evidentemente es incompatible con mantener los niveles de calidad asistencial que necesitamos y que exigimos. Los médicos lo acaban de advertir: la población debe de saber que en estas condiciones, la calidad asistencial se ha resentido y esto va a empeorar.

Los pocos médicos sin plaza de los que disponemos, son obligados a realizar un trabajo precario, imprevisible, carente de continuidad y sin el más mínimo proyecto de futuro. No es de extrañar que con estas condiciones, muchos se marchen de nuestra provincia y de nuestra Comunidad. Las políticas económicas de los últimos años han hecho que se vayan ido de España 15.000 médicos.

Para los propios médicos con plaza le situación es tan frustrante que en el último año 15 se han jubilado anticipadamente, hartos de unas condiciones que les impide trabajar como deberían.

Mientras, tanto el SACyL, y la Gerencia de AP de Burgos, están esquilmando literalmente el medio rural. Tienen un proyecto draconiano de 2012 que preveía la eliminación de 60 plazas (casi el 20% del total) que ni siquiera se atrevieron a implementar abiertamente y lo están haciendo a hurtadillas. Hasta ahora han eliminado del medio rural 13 plazas de médico en los centros rurales de la provincia y su plan es amortizar 38.

La Gerencia y La Delegación aseguran que no se cierra ni un consultorio. Quieren engañar a los ciudadanos como si fuéramos tontos. En efecto, no se tapian las puertas de entrada al consultorio pero la reducción significativa de médicos en la zona implica que en la práctica, o no hay consulta, o su frecuencia se reduce mucho, o cada día la pasa un médico sin calendario ni aviso previo. Profesionales de tan alta cualificación pasan una buena parte de su jornada corriendo en su coche por nuestras carreteras.

Para evitar la participación de los ayuntamientos y los vecinos en la eliminación de plazas, el SACyL está utilizando estratagemas; en vez de abrir un expediente legal de amortización con la preceptiva audiencia pública, sencillamente las deja vacantes.

El acceso a la atención pediátrica en Atención Primaria se está reduciendo en todos los sitios pero especialmente en el medio rural. Otra vez la imprevisión y la mala gestión ahondan en la desigualdad de oportunidades en razón del lugar de residencia.

Paralelamente la dotación de enfermeras es muy insuficiente, tenemos los ratios más bajos de toda Europa. En un medio rural tan envejecido y por tanto, con muchos pacientes crónicos y enormes necesidades de atención y cuidados, la enfermería es el profesional más adecuado. Sin embargo la dotación de enfermera y su distribución en el territorio llega a límites de lo ridículo.

POR TANTO, EXIGIMOS: