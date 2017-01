Luis, un número entre los 35000 empleados de Gestamp

Por Burgos Dijital

Estas navidades hay familias que no han tenido unas buenas fiestas. Luis recordará estas fechas como el año de su despido del Grupo Gestamp, en su factoría en Burgos.

Luis trabajó en Gonvarri durante 16 años, y representó a los trabajadores, durante una buena parte de ellos, en el comité de empresa con UGT. “Un buen trabajador y mejor compañero, que es crítico con los desmanes de la empresa y el comité, ha sido despedido la víspera de Nochebuena”, estas eran las palabras de un compañero. Luis perteneció al comité de empresa hasta el año pasado que no se presentó. “dejaron de presentarse al comité, no merecía la pena, la posición de CCOO y la empresa es la misma” comenta su compañero del sindicato Mariano Ortega.

Desde CCOO lo niegan y no saben realmente porqué dejaron de presentarse. Desde el Sindicato UGT se le animó a presentarse, pero Luis no quiso. Hace años, el sindicato mayoritario era USO, pero debido a los problemas del sindicato, los trabajadores que estaban en el comité se presentaron por otros sindicatos. Le importaba bastante la seguridad de sus compañeros, y estaba pendiente de los planes de protección, aunque ya no estuviera en el comité, Luis tiene 45 años y es un sindicalista, “de los 4 o 5 de la empresa, pues los jóvenes no están a estas cosas”, continua diciendo Ortega. “Alguien en la dirección tenía cuentas pendientes y han decidido cobrárselas”, en palabras de Juan Ignacio Ruiz de CCOO. Rechazan el despido y no están de acuerdo ni en las formas, ni en la causa de la salida de Luis de la fábrica. Algunas fuentes señalan directamente a Arturo Sagredo y César Pinilla como los responsables del despido.

Según los dos sindicatos mayoritarios uno de los problemas que detectan en la industria burgalesa son los procesos de externalización (outsourcing) de procesos productivos, alegando que no son parte fundamental y principal en la fabricación. Desde carretilleros, vigilancia, personal de limpieza, hasta el almacenaje y empaquetado y toda la logística de carga y descarga se contrata con empresas de servicios externa. Eulen, Moncor, Randstad, casi todas tienen subcontratas al servicio de las industrias burgalesas. Las consecuencias son la bajada generalizada de salarios y el empeoramiento de las condiciones laborales, con la firma de convenios propios por debajo del convenio sectorial, incluso con el apoyo de CCOO y UGT.

“Lo que antes eran dos servicios externalizados ahora son la mayoría” comentan desde CCOO. En los juzgados y en la inspección de trabajo los criterios van cambiando y hay manga ancha para contratar servicios externos. El proceso más amplio de externalizaciones se dio entre los años 2010 y 2013, por ahora se han paralizado, pero en cualquier momento pueden volver a intentarlo, según nos dice Ruiz de CCOO.

Las inversiones de capital en la industria, que tanto se publicitan en los medios, suelen traer una robotización de la produccion y no un aumento del empleo. Permite a la empresa producir más con menos trabajadores/as.

Otra cosa es lo que la empresa Kronospan lleva haciendo desde hace unos meses con la contratación de personal. Seleccionan en lso países del Este a trabajadores para su fábrica en Burgos, a un menor coste laboral y peores condiciones. A finales del año pasado un trabajador sufrió un accidente laboral y quedó parapléjico. Volvió a su país en silla de ruedas.