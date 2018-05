Los falsos presupuestos del ayuntamiento de Burgos

Se volvió a escuchar en el pleno, la hipocresía de la gran coalición llevando a los plenos las propuestas extrajudiciales de crédito negociadas y cocinadas

Por Rufino Hernández

Al fin crucé la plaza, había dado múltiples vueltas entre infinidad de vallas; me quedé unos instantes bajo la estatua de Carlos III. Al observarle, le encontré con la cara más fea aún que otras veces, me llegué a imaginar que movía la cabeza de lado a lado, comprendí que estaba desautorizando las obras. Llegué a pensar que el Rey Ilustrado no podía entender que en tan corto espacio de tiempo se hubiera pavimentado la plaza tantas veces. En uno de sus movimientos de cabeza le escuché hacerse la gran pregunta: ¿Qué habrán hecho con tanto dinero?

Me retiré pensativo, una idea fluía por mi cabeza: Si el mejor alcalde de Madrid piensa así, esta ciudad de Burgos funciona mal. Esquivé los últimos obstáculos y me adentré en el salón de plenos. No había cambiado nada su estética, como todos los meses, una bancada frente a otra, cual guerrilleros sin espada, y en medio, el árbitro bajo el Cristo crucificado, como en la edad media.

Comenzó la sesión con una declaración institucional conjunta, ante el asesinato en Gamonal de nuestra vecina Silvia Plaza . Miré a mi vecino diciéndole: algunos se habrán tenido que tapar la nariz al firmar esta declaración, no les dará vergüenza de su ministro Catalá y de la sentencia y comentarios que han hecho sobre la Manada.

A continuación entraron en el tema de los presupuestos que, bajo el eufemismo de “modificación de crédito”, les quedaba por asignar unos tres millones de euros. Este pleno ha sido como una escoba para limpiar los rincones, o esconder la mierda, nunca se sabe, escoba que viene a recoger varias de las obras propuestas por la oposición, pero que ahora se presentan con una cierta trampa: La urbanización de la plaza Santiago, propuesta hace tanto tiempo que se pierde en la distancia, ha sido aprobada con un presupuesto de un millón ciento veinte mil euros, de ellos solamente veinte mil se invertirán este año, el resto entrará en los presupuestos del próximo año . Como es obvio, la mísera cantidad económica de este año, solamente servirá para poner el cartel y unas cuantas vallas que se utilizarán para acallar conciencias y, cómo no, para hacer la inauguración del comienzo de las obras, las próximas elecciones municipales lo deben exigir.

No menos escandaloso es el caso de la escuela infantil Río Vena. Estas obras, aprobadas en el primer pleno de este mandato, y a propuesta de Imagina, el equipo de gobierno se arremanga ahora, en el último tramo de la legislatura, asignando para su construcción cuatrocientos mil euros este año, setecientos cuarenta mil para el próximo y ya, para el año veinte, otros cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos ochenta, o sea, que hasta dentro de cuatro años no funcionará este centro, eso sí, como en la plaza Santiago, tampoco se les olvidará inaugurar las obras.

La señora Bañeres(Cs)volvió a acusar a la “gran coalición” de ocultismo y falta de transparencia de los acuerdos a que llegan el PP con el PSOE. En este mismo sentido, la señora Eva de Ara (Imagina), denunciaba el ninguneo a que están sometidos por estos dos partidos, ya que estos presupuestos han llegado a los plenos cocinados entre ambos.