Por Juan Vallejo

Abruma el surtido de halagos y la untura meliflua editorial de los periódicos del Régimen, encabezados por El País, a la sentencia que absuelve a la Infanta de la idiocia e indecencia que la habita. Mientras que revuelven las alegaciones, premisas y fundamentos que condenan a los demás, como si la Justicia dispensara de su acervo beatífico, una prebenda que nos regala al observar lo buenos que somos, lo justos que son.

Y qué decir de las cadenas Sexta, séptima y octava del Corpus que nos exhortan a observar la decencia de las juezas, la valentía del instructor y la levitación de un padre de la Patria trufado de nívea y jazmín. Roca: meas en latín; seguro.

Esto por no hablar de los púlpitos y obispos que piden perdón por cualquier micrófono que se preste por el follamiento de alumnos de seminarios mayores, menores y de sacristía durante lustros. Una pederastia de evangélica unción que ha destrozado centenares de vidas en tanto que los mitrados se preocupan en vigilar el acento andaluz cuando icen las enaguas de la Macarena esta Semana Santa y el Opus dirija su proselitismo diabólico. Ninguno en la càrcel.

Así es este país de ladrones, de un clero obsesionado con las nalgas de los niños, de reyes abotargados y puteros, de princesas sordas e idiotas y cuñadísimos depredadores, de banqueros mangantes y ministros chorizos y torticeros, capaces de meter en la càrcel a Bódalo, a Álfon y a algún robaperas que pasaba por allí, mientras ellos se preparan en Panamá o en las Caimán las satrapías de turno.

Y es que esta sentencia, es el reverso de la misericordia, la panacea del Aleluya y la naveta del agua milagrosa por donde interpretan el Canon de la Justicia los malabaristas del derecho, el canónico, y ese otro que se aprende en las orgías de los grandes despachos de banca, de abogados por los que merodean los catedráticos del saqueo.

¡Cómo nos embaucan! Se han llevado todo lo que se movía estos peperianos de Rajoy, Aznar, Aguirre, Rato y demás calaña y ahora nos instan a admirar cómo la Justicia imparte hostias a mansalva a unos pájaros que se van a ir de rositas. Nos entretienen mientras siguen robándonos la cartera.

El país está desahuciado por tanto depredador y político infame, mientras el PSOE se carcome y Podemos se despelota mostrando la flauta oxidada de su taumaturgo Merlin.

Solo nos queda la baronesa, la del Thyssen, capaz de encadenarse a los árboles del Paseo del Prado para evitar su tala y de entretener a los reyes en su museo mientras les leen las miserias familiares y les saca la pasta. Esa sí que es un buen partido. Con toda su metralla incorporada en el rostro, es capaz de sonreír al temporal que se cierne sobre el país más desdichado de Europa. ¡Al gobierno la Tita de España, qué joder!

Y eso por no hablar de los encausados de Gamonal que el próximo mes de marzo serán juzgados por desvelar las mangancias de un ex presidiario llamado Méndez Pozo, dueño de una gaceta episcopal, y la especulación de un barrio que ahora es leyenda.

¡Gamonal: independencia, ya!