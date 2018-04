“Indignadas con la Justicia patriarcal”

Por la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”

Desde la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” queremos mostrar nuestra más enérgica indignación por la Sentencia que la Sala Segunda de la Audiencia Principal de Navarra ha hecho pública hoy respecto del caso de violación grupal ocurrida en los sanfermines de 2016 por “La Manada”

Desde el movimiento feminista estábamos esperando el fallo de este caso, puesto que es un ejemplo más, pero quizá más mediático que otros, de la falta de seguridad que tenemos las mujeres en nuestras vidas. De cómo no podemos actuar y ser libres totalmente. Es algo que todas las mujeres, por el hecho de serlo percibimos desde que empezamos a tener conciencia de nuestra situación.

Estábamos esperando el fallo porque ese miedo también se traslada sistemáticamente a la hora de denunciar una violación. Porque nos encontramos en una situación de indefensión, de tener que justificar si hicimos tal o cual cosa, de si provocamos, de si nos resistimos, si pusimos medidas para que no ocurriese.

Estábamos esperando esta sentencia, porque el movimiento feminista está más activo que nunca, porque hemos salido a la calle el 8 de marzo para denunciar lo que hasta ahora no denunciábamos, porque los hilos de sororidad son más fuertes que nunca, porque esperábamos que la justicia nos hubiera escuchado y se hiciera eco de esta realidad que vivimos las mujeres. Pero no ha sido así, nos hemos encontrado una justicia anclada en un sistema patriarcal, que entiende que acorralar a una mujer de 18 años en un portal, desnudarla, humillarla y vejarla hasta la saciedad por 5 animales (porque no nos merecen el calificativo de hombres), que la dejaron posteriormente sola, desnuda y desvalida no es agresión sexual.

Según el Código Penal la diferencia entre abuso y agresión sexual está en la utilización o no de violencia. En este caso se ha considerado que esta no existió. Pero ¿qué se considera violencia? ¿acaso el actuar en “Manada” contra una chica sola no es violento? ¿acaso el someter a una mujer en un portal oscuro rodeándola entre cinco no es violencia? ¿si la mujer hubiera opuesto resistencia física la condena hubiera sido otra? Y si hubiera opuesto resistencia, ¿hubiera sobrevivido para contarlo? Esta condena es ejemplarizante, pero en el sentido contrario.

Es ejemplarizante para esta y todas las manadas que hay en nuestro país, que tienen un ejemplo de que violar a una mujer sale muy barato. La condena impuesta es de 9 años, si se tiene en cuenta que han cumplido 2 y se les aplican las reducciones de condena dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico, en poco más de 5 años estarán libres.

Parece que retrocedemos, que las mujeres tenemos no sólo que decir no sino que exponernos a un peligro que ponga en juego nuestras vidas si queremos que nos crean. Que tenemos que arriesgarnos a que un violador nos de una paliza y, en el peor de los casos, acabe con nuestra vida para que nos crean. No está tan lejos, el caso de Nagore también en los Sanfermines, esa sí se resistió físicamente y acabó muerta.

Porque nos están matando y vemos que el sistema nos acusa; se nos está vejando y humillando, mientras la justicia y la sociedad nos señala con el dedo por una conducta que se considera impropia de nuestro género.

Porque se nos está coartando nuestra libertad y nuestros derechos fundamentales.

Por todo ello, gritamos: HERMANA, YO SÍ TE CREO Y seguiremos gritando mientras haya mujer que tenga miedo a ejercer sus derechos con total libertad. Apelando a esa sororidad que nos hará ganar la batalla a este sistema misógino, machista y patriarcal, convocamos esta tarde una concentración a las 20 horas en la Plaza del Cid.