Imagina Burgos sigue comprometida con la ciudadanía burgalesa

Por Rufino Hernández

La candidatura multicolor saldrá fortalecida de este premeditado ataque, seguirá siendo fiel a todos aquellos que pusieron sus sueños y esperanzas en conseguir un Burgos al servicio de los burgaleses, no al de los especuladores.

Se va amainando el temporal. Las aguas ya permiten ver el fondo del río, incluso el resultado y origen de la tormenta. Ha pasado el tiempo suficiente que nos permite tener visiones más amplias y superar el sombrajo de las descalificaciones, de las palabras gruesas, de sentimentalismos y de enconamientos de antiguas amistades.

El partido político Podemos nunca ha sido parte ni ha participado en Imagina. En las últimas horas, antes de realizarse las primarias para confeccionar las listas, este partido dio libertad a sus inscritos para poderse presentar, a nivel individual, en las candidaturas de Imagina.

Imagina siempre ha sido una candidatura unitaria, abierta y plural, nunca una convergencia de partidos, como defienden Salinero y Guinea, por lo tanto, nunca en Imagina se ha pedido el Carnet de militancia política a sus inscritos, se presenten o no a cargos públicos. Con esta metodología, al igual que se inscribieron en esta candidatura ciudadana gentes de diferentes organizaciones políticas, también entraron a formar parte de Imagina, y de sus cargos públicos, personas vinculadas a Podemos, claro está, siempre a nivel individual, nunca representando a tal o cual partido.

Hemos podido descubrir, que varios de estos inscritos ocultaron su afiliación política y otros navegaron en la ambigüedad hasta pasadas las elecciones. Fueron Raúl y Guinea unos de los que optaron por utilizar esta metodología, y que en las elecciones consiguieron el acta de concejales. Salinero, que encabezó la candidatura, ha sido el portavoz de la misma y, de alguna manera, el que a liderado a Imagina durante estos últimos tres años, aunque, según nos dicen, imponiendo de forma oscura y hermética, un perfil y un liderazgo de baja intensidad.

Con estos datos hoy se puede entender el por qué y el para qué se ha sometido a Imagina a esta estrategia. Queda claro que en los planes de Podemos-Burgos no cabía esta forma de organización, como partido aspiraban a tener mayor visibilidad de sus siglas, por ello optaron por el perfil y liderazgo bajo, esperando, con este relentín, ir creando las condiciones propicias que les permitiera llegar a las elecciones del 2018 en postura ventajosa, para dar el asalto final con sus siglas.

Las votaciones realizadas en el pleno del Ayuntamiento sobre la equiparación salarias entre policías y guardiaciviles, provocó una gran división en la formación multicolor, de tal manera, que precipitaron los acontecimientos: la dirección de Podemos-Burgos y regional de Valladolid, pensaron que había llegado el momento de dar el asalto final a Imagina, los rifi-rafes, las palabras gruesas, las descalificaciones que se han oído después, han sido simples juegos de artificio donde esconder sus verdaderas intenciones.

El tiempo viene demostrando que ese intento de fagocitar a Imagina, como me dicen mis compañeros de tertulia, ha sido un verdadero fracaso, se han equivocado, tanto Raúl como Blanca han sido víctimas de una estrategia ciega, hasta su compañero de partido Marco Antonio Manjón les ha dejado solos. Donde sí han encontrado apoyo estos dos ediles ha sido en las páginas y portadas del periódico de Méndez Pozo, en los halagos del alcalde Lacalle y en otros concejales de PP. Un amigo mío me comentaba: “que mira quienes son los que les aplauden y podrán descubrir a quien están sirven”

Más allá del resultado de esta agria y malhumorada pugna entre Imagina y estos dos concejales, ya no adscritos y que otros prefieren llamarles tránsfugas, los que van a salir perjudicados de esta contienda, son los propios vecinos de Burgos y el movimiento de izquierda de esta ciudad. Las derechas y los corruptos se frotarán las manos y soltarán sus carcajadas. Por todo ello, no se si más pronto o más tarde, no les queda otro remedio que reencontrarse.

Imagina puede salir fortalecida de este deshonesto y premeditado ataque, puede recuperar a todas esas personas que un día pusieron en esta candidatura ciudadana todos los anhelos, y esperanzas para conseguir un Burgos al servicio de los vecinos, un Burgos más justo, y más humano, por que pensaron que otro Burgos es posible.

Queda aún algo más de un año para llegar a las próximas elecciones municipales y autonómicas, es suficiente tiempo para que ese pequeño grupo que se ha separado orgánicamente de Imagina recapaciten, vuelvan a la casa de partida, a la unidad, a la pluralidad, a Imagina . Ese fue el sentido de los más de 18000 votos del 2015 que dieron su confianza. Votos a los que todos tienen el deber de obedecer y nadie puede desoír ni reinterpretar.