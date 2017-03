Huelga educativa el 9 de marzo

Por Coordinadora estudiantil de Burgos

Desde la Coordinadora Estudiantil de Burgos nos sumamos a la convocatoria estatal de Huelga educativa el próximo 9 de marzo y junto con la Plataforma por la escuela pública de Burgos os llamamos a participar en las movilizaciones y actos convocados, así como a parar las aulas por un día para dar un paso más en nuestra lucha por un sistema educativo gratuito, laico y de calidad.

Ante los ataques a la Educación: Unidad y movilización

Venimos de un ciclo de lucha, en el que hemos vivido diferentes jornadas de huelga estudiantil que nos han abierto un escenario de victorias parciales frente a la LOMCE, hemos conseguido paralizar temporalmente las reválidas, y sobre todo poner en el centro del debate la calidad de nuestra educación.

Ahora damos un paso más, convocamos una huelga a nivel educativo, entendiendo como imprescindible la unión de sindicatos de profesorado y los sindicatos estudiantiles, así como el apoyo de las familias. Frente a nuestras victorias, se intenta dar como respuesta un pacto de Estado educativo, creemos que esto viene dado por el miedo a la acción en la calle, a las huelgas y a la auto-organización de los y las estudiantes, por ello creemos que es de vital importancia poner sobre la mesa las bases de la educación que defendemos, una educación que fomente el libre-pensamiento, basada en las necesidades de las personas y no en crear trabajadoras para satisfacer sus intereses económicos.

Aspiramos a un modelo educativo que sabemos que no tiene cabida dentro de un sistema donde los beneficios de unos pocos prevalecen sobre las vidas de la mayoría. Un pacto educativo entre los grandes partidos que se amoldan, gestionan y defienden, -como han hecho hasta ahora en el terreno educativo- a los bancos y a las grandes empresas a las que se las ha permitido beneficiarse de un derecho tan básico como la educación, no va a ser útil mientras no se tambaleen las bases de lo establecido, por lo tanto entendemos que a parte de que un pacto de estado quedaría muy lejos de nuestras demandas, nos preocupa que suponga un lavado de cara a los partidos que han estado llevando políticas de privatización de los servicios más básicos.

Nuestra solución pasa por seguir movilizándonos y luchando día tras día para conseguir una educación pública, de calidad, laica y gratuita, pues solo mediante la auto-organización en nuestros centros de estudio y de trabajo, avanzando en la unidad de docentes y estudiantes conseguiremos derogar la LOMCE y avanzar en la conquista de nuestros derechos.

Por ello llamamos a toda la comunidad educativa a vaciar las clases el 9 de marzo y a organizarse con nosotras en la Coordinadora Estudiantil de Burgos para seguir plantando cara a sus ataques.