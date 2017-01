El Hospital Universitario de Burgos de nuevo está colapsado

Por Sanidad Pública SI– Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos

Otra vez, ante la llegada estacional y completamente previsible de las infecciones respiratorias el HUBU vuelve a no ser capaz de atender las necesidades de los burgaleses.

La mañana del día 10 de enero hay un buen número de pacientes esperando ingreso desde hace más de veinticuatro horas. Pacientes, tan enfermos que deben de ser ingresados, siguen durante horas en una camilla, en un área de urgencias no habilitada para ingreso. Muchos otros han sido remitidos a hospitales privados no especializados en patologías agudas.

Sigue el Sacyl con su afición a derivar a la medicina privada. La situación en urgencias es caótica, incluso agravada porque se han perdido dos salas de asistencia en las que están “aparcados” los pacientes en espera de ingreso.

Mientras tanto continúa cerrada la planta H7, ¿por qué? Quizás porque no está operativa ya que, según nuestras informaciones, sus componentes se vienen usando como repuestos para sustituir los averiados en el resto del hospital. Afortunadamente no estamos asistiendo a un desastre sanitario. Es solo lo esperable para estas fechas.

Todo el mundo sabía que llegaría y cuándo, pero el Sacyl no ha hecho nada para prevenir el colapso. La Atención Primaria está completamente sobrepasada, sin sustituciones ni siquiera de los profesionales de baja; lo mismo sucede con las Urgencias del SUAP, completamente saturadas.

Así, es lógico que el Hospital se colapse; lo incomprensible es que no se hayan previsto y no se estén poniendo en marcha mecanismos de adaptación. ¿Por qué no se abre la planta cerrada? El sistema Sanitario Público está en demolición, acuciado por de una grave enfermedad que es el ahorro monetarista que pone el dinero por encima de las necesidades de los ciudadanos. Pero a la vez, el año pasado el HUBU nos costó 50 millones de euros más de lo previsto. Con esos 50 millones se puede, por ejemplo, contratar durante un año a 1.000 médicos para toda la Comunidad Autónoma, o construir 12 centros de salud.