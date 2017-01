Gamonal, la historia desde abajo. Un rotundo éxito

Por Basilio el Bagauda

Un día realmente extraordinario y conmovedor se vivió ayer en Burgos y más concretamente en la Sala Polisón: personas de pie, sentadas en el suelo, en los laterales esperando solo escuchar, muchas personas que se quedaron fuera de la sala por no acceder ya a la misma. Ese era el aspecto que mostraba un salón acostumbrado a la quietud y a los espacios vacíos.

Y, ¿qué podía levantar semejantes expectativas a las 8 de la tarde un miércoles invernal? ¿Un método perfecto para ganar pingües beneficios en la bolsa? ¿Un sorteo de “sueldo nescafé” para toda la vida? No, era la humilde presentación de un libro. ¡¡Sí, sí, de un libro!!

Con el apoyo del historiador y profesor Luis Castro, los autores de la obra “Gamonal, la historia desde abajo” el periodista Marcos Erro y el politólogo José Medina presentaron la misma haciendo coincidir prácticamente la fecha, como no podía ser de otra manera, con el tercer aniversario del levantamiento contra el bulevar.

Comenzó Luis Castro aportando pinceladas sobre un libro y una historia que tenía desde hacía años en su “debe” particular por hacer, pero a la que se le habían adelantado.Asimismo realizó una crítica constructiva sobre el trabajo realizado, recordó retazos y anécdotas de la historia del barrio, algunos de ellos plasmados en el libro y otros no, y rememoró a vecin@s y compañer@s de luchas. No quiso pasar por alto sus discrepancias acerca de la división sociológica que se realiza – el Burgos hegemónico, el Burgos de la oposición y el Burgos popular – ya que a su juicio los dos últimos se deberían de fundir en uno y con ello quiso recordar como signo de los tiempos la coalición de partidos “Imagina Burgos”.

Por último, hizo un llamamiento al cumplimiento de la memoria histórica para la desaparición de todos los nombres que aún quedan en Gamonal relacionados con la dictadura y tuvo unas palabras para los asesinados tras el golpe de Estado en el 36’ en lo que entonces aún era pueblo.

A continuación, Marcos Erro explicó cómo surgió la idea, el porqué del título y el proceso de creación del trabajo.

La idea surge cuando comprueban como un conflicto en principio local trasciende de tal manera que el barrio se convierte durante más de una semana en el principal foco de noticias en todo el Estado e incluso llega a traspasar las fronteras, por lo que es en ese momento cuando se dan cuenta que siempre habían hablado y reflexionado sobre sucesos históricos y protagonistas muy alejados de su vida y, por primera vez, ellos podían contarle al mundo qué era y qué significaba aquello que habían vivido.

El título tiene que ver directamente con la perspectiva desde la que se escribe la Historia, una Historia siempre escrita por y desde los grupos hegemónicos, y que pretende “contar la Historia a través de las vivencias y de los testimonios de la gente que ha vivido desde abajo un periodo histórico”. Esto está íntimamente ligado con el proce so de creación, ya que, además de consultar las pocas fuentes documentales que se conservan para la historia social del barrio y de conseguir material gráfico aportado por numerosos colaboradores, se ha realizado con testimonios orales y entrevistas a un gran número de vecin@s.

Por último, Marcos quiso responder a la crítica realizada por Luis Castro sobre la brevedad de la información aportada en diferentes aspectos del estudio explicando que “sacrificaron contenido a cambio de una mayor accesibilidad para todo el mundo, independientemente de su acervo cultural”.

Por su parte, José Medina destacaba en un principio la importancia de la construcción de una identidad de barrio y relataba el inicio de la conversión de Gamonal de pueblo a barrio de la ciudad completamente relacionada con la necesidad de una mano de obra abundante por el impulso industrial del polo de desarrollo.

Por otro lado, también expresó la idea de una configuración urbana caótica, sin planificación de ningún tipo y que sólo respondió a los intereses económicos de unos pocos empresarios que se aprovecharon de ese boom demográfico de trabajadores que emigran desde el mundo rural. Una configuración que por otro lado genera una división física y material entre los vecinos de gamonal y los “del centro” de Burgos.

Por último, hace un recordatorio de un sinfín de luchas vecinales y conflictos laborales que acaban armando una identidad de clase en buena parte de l@s vecin@s del barrio.

Finalmente se realizó una breve rueda de intervenciones entre el público para terminar recordando que el conflicto del bulevar ha dejado severos daños colaterales en algunas personas y familias del barrio, puesto que en marzo comenzarán los procesos judiciales contra los encausados en los disturbios provocados por las intenciones del Alcalde y del expresidiario Antonio Miguel Méndez Pozo de realizar una reforma urbanística en contra de la voluntad de la mayoría de los vecinos.

Curiosamente ni los periodistas del mal llamado diario de la ciudad ni los de otros medios locales aparecieron por allí, al menos como tales. Quizás estén esperando un nuevo best-seller del furibundo palmero de plantilla Pérez Henares.

Desde Burgos Dijital aprovechamos para pedir todo el apoyo y el cariño hacia tod@s est@s compañer@s de lucha.