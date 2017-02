Frío, humedad y masificación del alumnado en la antigua Escuela de Artes de Burgos, denuncia el FEB

Por Frente de Estudiantes de Burgos

La precaria situación que sufrimos el estudiantado actualmente es una realidad y un claro caso es la masificación de los centros públicos.

Un buen ejemplo de ésto es el problema que sufren los y las alumnas de los Ciclos Formativos de Comercio del CIFP Juan de Colonia ubicados en la antigua Escuela de Artes por falta de espacio en el edificio principal.

Su situación es insostenible ya que llevan varios meses soportando un frío extremo en sus aulas, llegando a los 14º de temperatura en los días más fríos del invierno burgalés, cuando la temperatura exigida por Ley debería ser al menos 18º C.

Debido a la gran cantidad de Ciclos Formativos que se imparten en dicho Centro, en el curso 2012-2013 se tuvo la necesidad de trasladar a parte de ellos a un edificio que estaba en desuso hacía más de medio año, la antigua Escuela de Artes, puesto que el centro original no podía abarcar a tal cantidad de alumnos y alumnas. Se trata de un centro muy antiguo con amplios ventanales que no aislan y que permiten el paso de corrientes de aire que provocan que, aunque la calefacción esté muy alta, la clase no se caliente y tengan que recibir las clases con abrigos, bufandas y guantes.Esto les ha ocasionado dolores musculares, resfriados e incluso un caso de bronquitis.

Además, el olor a humedad en el interior del edificio es insoportable. Son muchas las quejas y escritos que han venido realizando desde octubre a la Directiva del Centro pero estos se excusan en que la Dirección Provincial no cuenta con el presupuesto necesario para sellar o cambiar las ventanas y la única alternativa que les han ofrecido es proporcionarles un calefactor de aceite, que pueden encender a primera hora de la mañana y apagarlo después.

El alumnado ha tenido que apañárselas para hacer frente a esta situación: colocando telas y tablones en las zonas de corriente, pero el frío sigue siendo insoportable.Este problema afecta directamente a la comodidad del alumnado, disminuyéndola y, por tanto disminuyendo también la calidad educativa en el Centro.

Cabe recalcar que esta situación afecta del mismo modo a varias aulas del CIFP Enrique Flórez, ubicada también la Antigua Escuela de Artes.

Además, los compañeros y compañeras de dicho Centro denuncian que la instalación eléctrica es defectuosa y no se llevan a cabo simulacros o Planes de Evacuación que tienen lugar en el resto de Centros cada Curso escolar.

Por otro lado, es preciso denunciar que los alumnos y alumnas de dicho Centro son grabados de forma ininterrumpida por cámaras de vigilancia instaladas en el interior de las clases, sin haber prestado de forma expresa el consentimiento para dicha acción, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos como en la Directiva 95/45.

Desde el Frente de Estudiantes Burgos queremos denunciar la situación que están sufriendo en este Centro Integrado de Formación Profesional y exigir a la Dirección del mismo y a la Administración correspondiente poner solución a estas condiciones en un Centro Público de Formación.

Así mismo consideramos que la organización es vital para poner solución a todos los problemas del estudiantado y mejorar su situación.

Por ello animamos a todo el alumnado del CIFP Juan de Colonia a organizarse y movilizarse para que los intereses de los y las estudiantes sean escuchados y podamos conseguir así unas condiciones dignas en nuestros centros de Enseñanza. Solo con el trabajo desde la base conseguiremos recuperar nuestros derechos. La masificación en las aulas es una realidad, y la precarización de nuestra educación también.

¡Por una educación de calidad! ¿Por la educación que soñamos!