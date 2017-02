Explotación de derechos audiovisuales y área social del Burgos C.F

El Burgos C.F no explota los derechos audiovisuales de sus partidos de futbol, ha declarado su Director General, José María Pascual, a las preguntas de Burgos Dijital. Varias empresas graban los partidos. RTVCyL 7 y Promecal graban los partidos para fines informativos, personas autorizados por el Club graban, una empresa alemana (http://es.die-ligen.net) ha contratado a cámaras y editores locales para grabar los partidos, según declaraciones de Pascual, por encargo de la Federación Española de Futbol.

Esta empresa comercializa las imágenes a través de la plataforma (https://wyscout.com) que vende a periodistas y entrenadores, los datos, estadísticas y vídeos de partidos y jugadores. El acceso a la plataforma con las imágenes y datos es gratuito para los Club de 2ºB, y sirve como material de estudio para los entrenadores y cuerpo técnico, según confirma el Director General del Burgos C.F. El Club no recibe ningún porcentaje por la comercialización que hace Wyscout de las imágenes y datos de los partidos a otras fuentes.

El reparto colectivo de los derechos audiovisuales que se aprobó en 2015 con el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, establece la cesión obligatoria, no exclusiva, de los derechos de los equipos en la competición (titulares) a las entidades organizadoras (LFP y RFEF). Los equipos profesiones de 1º y 2º, explotan los derechos de forma colectiva por imperativo legal, con un reparto económico muy complejo.

Según el decreto, y en contra de la opinión de Marcelino Maté, Presidente de la Federación de Fútbol de CyL, quien alega la vigencia del art. 198 del Reglamento general de la RFEF, frente al artículo 2.4 del RD. 5/2015, sobre titularidad y libertad de explotación para los equipos no profesionales, comercialización internacional y web, que emana del RD 5/2015. Los equipos de 2ºB y Tercera son los titulares de derecho, pudiendo negociar de manera individual o colectiva su remuneración.

El Decreto Ley reparte un porcentaje, de los aproximadamente 1600 mill de € que reciben la LFP de las operadoras, a los 399 equipos de 2ºb y 3º, sin filiales en categorías superiores. Igualmente establece, que la Asamblea General de la Federación decidirá el porcentaje de la contraprestación recibida que percibirán las entidades participantes de las categorías no profesionales que disputen la Copa de S. M. el Rey.

Quedan excluidos,”el partido final de la Copa de S. M. el Rey y el de la Supercopa de España, que serán comercializados o explotados directamente por la Real Federación Española de Fútbol, la cual destinará íntegramente los ingresos obtenidos al fomento del fútbol aficionado”, concluye el Decreto Ley 5/2015.

Otro apartado que recoge el Decreto Ley es que “Consejo Superior de Deportes debe destinar el 0.5 % de la recaudación, en primer lugar, para ayudas a las entidades que participen en la Primera División de Fútbol femenino para financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a las deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador”

La Comisión de equipos de tercera y segunda división B, CCT y su marca comercial Proliga, engloba a 263 Club de Fútbol no profesional. Desde no hace mucho, los partidos de los equipos asociados pueden verse desde su página web y Marca TV, al haber cedido los Club/SADs, los derechos de explotación a Proliga. El Burgos Promesas y Atrio Bupolsa son socios de CCT. En 2015, repartieron en subvenciones 1.185,71 por asociado, según su dosier. Pueden ser miembros cualquier club que participe en la liga de Tercera División y 2ªB y liga femenina. Son mienbros de la Asamblea de la (RFEF). El Burgos C.F no participa en la asociación, ni con ésta, ni con la anterior directiva.

Elecciones a la Asamblea de la Real Federación Española de Futbol

El lunes 13 de febrero, se reunió la Junta Directiva de la (RFEF), para convocar elecciones a la Asamblea General, a su Comisión Delegada y a la Presidencia de la RFEF. Según la CCT, los presidentes de las federaciones territoriales presentes en la reunión de la Junta Directiva, les han dado la espalda, votando en contra de la posibilidad de que los mismos ingresen para la presente Temporada 2016/17, según cálculos aproximados, 36.000 € por club, en Tercera División Nacional, y 86.000 €, en Segunda División B.

Debido al calendario electoral no se ha realizado convocatoria de la Asamblea General para la puesta a disposición de los clubes que compiten en Tercera División y Segunda División B del 1% de los ingresos derivados de la comercialización de los derechos audiovisuales y que la Asamblea General debe decidir.

Ante las elecciones en ciernes, pueden optar a una de las 140 plazas en la asamblea todos los club que participen en liga nacional, incluidos División de Honor Juveniles y la liga femenina de 1º y 2º división nacional. Según la CCT, este dato se desconoce y suelen delegar el voto en las federaciones territoriales de la Federación en vez de votar a un representante que defienda con firmeza sus reclamaciones. La Delegación Burgalesa, a través de la regional, percibe una cantidad por federado para la gestión de la entidad, árbitros y delegados.

La Federación de Fútbol de Castilla y León en Burgos tiene 5000 federadas/os y genera un tejido social y económico importante para la ciudad, los campos de Pallafría, o la ciudad deportiva de Castañares, movilizan las ilusiones de jugadores y padres, en un deporte lleno de sueños rotos y con una presión por el resultado y la clasificación, más allá de la práctica deportiva.

Propiedad intelectual y el Área social del Burgos C.F

Sergio González es el responsable de prensa y comunicación del Burgos C.F. desde que entró la nueva directiva, y aunque trabaja en Madrid, sigue realizando sus funciones. Movistar le ha fichado para dirigir el programa televisivo “the Gaming House”, centrado en eSports, retrasmisión de juegos electrónicos deportivos.

González coordina la nueva web que ha encargado el Club a una empresa externa. A 20 de febrero, la pagina está en construcción y González no ha dado fecha para su puesta en marcha.

Hace unas semanas, la web del club lucía los enlaces rotos del canal de youtube BCF. TV. Cerrado hace más de un mes, por diferencias con el nuevo responsable de prensa de la entidad y un conflicto con los derechos de propiedad intelectual de las imágenes. Se despidió “discretamente” en Twitter, y se dejaron de colgar las ruedas de prensa y resúmenes de los partidos, labor que desempañaban desde julio de 2016.

El área social del Burgos C.F. realizaba las labores de comunicación audiovisual y continúa manejando las redes sociales del Club. Incluyendo al Comunity Manager del Club, todos ellos no perciben remuneración por parte del Burgos C.F, y la explotación de las imágenes y algún privilegio se quedan como recompensa por el trabajo hecho.

Un profesional de la fotografía y vídeo ha tenido que amenazar con acciones legales a Promecal para que le pagaran los euros acordes al uso por la publicación en su medio, de unas imágenes colgadas de la web del Burgos C.F. y con derechos de propiedad.

Es constante que los medios en papel se acopien de fotos de las web y redes sociales, recortando fotos para quitar los logos, conducta ilícita tipificada en la LPI art. 162.1. El derecho de propiedad intelectual ha sido muy manido y lleno de bulos. “Si no hay beneficio, no pasa nada” un mantra muy oído que en realidad no es correcto. O como los siempre olvidados, “Derechos Morales” sobre una obra original y creativa, incluidas las fotos.

El decreto, también modificó la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para ajustar el tiempo “<90 segundos” de los resúmenes deportivos que pueden incluirse en los espacios informativos de carácter general a los últimos criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los estudiantes de formación profesional y comunicación terminan sus estudios y quieren poder recibir una compensación por la entrega en tiempo de un trabajo profesional. Muchos de ellos buscan salidas en los empresas locales o vendiendo imágenes a cadenas nacionales. Los vídeos y fotos del levantamiento ciudadano de Gamonal llegaron a reportar miles de € a freelances burgaleses.

El área social del club será transformada en Fundación con el paso a Sociedad Anónima Deportiva del Burgos C.F, “integrar a tan solo dos equipo burgaleses más en la Fundación, parece imposible a tenor de las actitudes de los equipos”, comenta Roberto González, de la Federación Burgalesa.

José María Pascual ha declarado: “todavía se está buscando un modelo legal que se acople a nuestras necesidades” aunque desde otras fuentes se percibe como una cuestión de donantes y patronos de la Fundación, más que legal. “Están empezando y todavía no se enteran de cómo llevar el Club y esperan que las instituciones se pongan a sus pies” afirman a Burgos Dijital desde la Delegación Burgalesa de la Federación de Fútbol.

Un porcentaje considerable de personas opinan que el Burgos C.F dejará de ser propiedad de los socios, para convertirse en el negocio de unos pocos. Con Plantío reformado o con uno nuevo, proyecto este último inviable, dado el reparto de fuerzas políticas que hay en el Ayuntamiento, aseguran en diferentes ámbitos.

Aunque claro, todo dependerá de lo que decida Méndez Pozo.

Diego Izquierdo