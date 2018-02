«Estamos armando al ejército hondureño para matar a su propio pueblo», Claire White

Por Contra Corriente, Honduras |

Claire White, hija del ex diplomático estadounidense Robert White, vivió hace 50 años en Honduras. En ese tiempo su padre, estaba asignado en este país por parte de su gobierno. «Estados Unidos estaba muy bien con el golpe de Estado que le hicieron a Ramón Villeda Morales y aceptó la dictadura de López Arellano. Ahora regreso 50 años y escucho la misma narrativa. Todo lo hemos puesto en un marco maniqueísta: blanco y negro, bueno y malo, comunista y anticomunista», expresó White en entrevista con Contra Corriente en su visita a Honduras tras la crisis post electoral.

Así como Robert White, quien se negó a encubrir asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte en El Salvador en la década de 1980, Claire se niega a aceptar la política militarista que domina Centroamérica y que está generando violaciones a DDHH en Honduras en este momento.

Claire White llegó a Honduras con una delegación de alrededor 50 personas de iglesias y organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos como una brigada de emergencia ante las violaciones a DDHH suscitadas en la crisis postelectoral, sobre todo fueron llamados para brindar protección al personal del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, que ha recibido amenazas en su ejercicio de comunicación y acompañamiento de la gente que protesta contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.

El papel del gobierno de Estados Unidos ha sido determinante para Honduras, actualmente no hay embajador pero la encargada de negocios, Heide Fulton, se ha asegurado de que la palabra del Departamento de Estado tenga más poder que el clamor popular.

La delegación que acompañó White se reunió con Fulton en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, un grupo de 7 personas que según White, le dio un baño de realidad a Fulton, quien parece no saber realmente lo que pasa en las calles de Honduras. Para Claire, Fulton refleja exactamente al gobierno de Donald Trump, violador de DDHH e ignorante de la realidad. Pero sobre todo, Fulton responde a las directrices exactas que el verdadero jefe de Honduras le da: el general John Kelly, el arquitecto de la militarización en Centroamérica.

«Le dije a Heide Fulton : yo regreso 50 años después y son los hijos de los hijos de la misma oligarquía ¿Cómo mantienen este poder? Es la misma fórmula por medio de la ilegalidad, la corrupción, la militarización. Cuando yo regreso 50 años después es lo mismo, pero hay algo más terrible: la militarización ha incrementado de una manera escalofriante, la tecnología es mejor y los poderes de espionaje hacen más fácil encontrar gente. Nosotros estamos armando al ejército hondureño para matar a su propio pueblo», dijo.

Carlos Dada, del periódico digital El Faro, narró el día de la toma de posesión poniendo el foco sobre la represión en las calles y la procedencia del gas pimienta que se lanzó por montón en la ciudad. Bombas de gas lacrimógeno fabricadas en Pensylvania. «Sí, tal y como lo dijo Carlos Dada de una forma muy poética, esto es tan preocupante porque no solo son las bombas, tambien entrenamos en los 70’s y 80’s a los violadores de DDHH, les enseñamos cómo violar derechos humanos en la Escuelas de las Américas y esa misma gente mató a Monseñor Romero, mató a los jesuitas y a sus amas de casa y a las religiosas estadounidenses en El Salvador. Ellos son los que sembraron esta mentalidad que aun sigue, de que hay algunos que sí tienen que morir. Me da tanta preocupación ver a esos jóvenes de 19 años, armados, encapuchados, sin nombres, sin cara, sin placas, deshumanizados, cobardes, echándole bala viva a niños de 14 años, rompiéndoles la cabeza, desapareciendo niños de 15 años», agrega White.

De acuerdo al más reciente informe de la Coalición contra la Impunidad, entre el 26 de noviembre de 2017 y el 23 de enero de 2018, se registraron 33 muertes de manifestantes vinculadas al conflicto post electoral, durante y después del desarrollo de las acciones de protesta contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. El informe preliminar concluye que los autores materiales que ejecutaron estas graves violaciones a derechos humanos, son la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación.

En su recorrido, la delegación escuchó múltiples testimonios de violaciones a Derechos Humanos. White conoció a una víctima a la que le habían matado a su padre frente a ella y su madre. A este muchacho lo agarraron y le quitaron su moto, lo metieron preso con 4 niños más y lo pusieron en una celda con esos gases que queman la piel y lo dejaron así, quemándose por dentro y por fuera, según el relato que White escuchó.

«Mire, yo creo que la gente en estas embajadas no saben lo que están haciendo, están repitiendo una narrativa de décadas, hablan de la prosperidad: “estamos aquí para ayudar a las instituciones del pueblo hondureño porque históricamente han sido muy débiles” nosotros les dijimos “¿Pero ustedes no se dan cuenta que nosotros destruimos las instituciones, que nosotros sembramos la corrupción, que impusimos las dictaduras, que instalamos estructuras injustas? ¿Usted está culpando a Honduras históricamente? Usted, el gobierno, nosotros somos los responsables”. Y por décadas todas estas personas han pedido las mismas cosas: dejen de matar a la gente, dejen de poner dictaduras ¡y miren lo que estamos haciendo! Millonadas para reprimir a la gente, es una obscenidad», cuenta White. La reunión con Fulton duró un par de horas y ella solo callaba. White cree que Fulton no sabe el impacto en la vida de la gente, testimonios como el de la tortura con gases o los asesinatos selectivos pasan de largo en las oficinas de la Embajada que solamente tiene a un encargado en el área de DDHH.

«Estados Unidos también tiene un gobierno ilegítimo»

White compara la crisis política hondureña con la de su país, no los están matando en las calles pero sí Donald Trump se ha encargado de reprimir al pueblo estadounidense de una manera psicológica y restringiendo derechos a las mujeres, rechazando reglas ambientales, criminalizando a los migrantes. «Estamos nosotros librando una lucha también allá, para que no sigan mandando armas de muerte a sitios como Honduras.

En Honduras no hay embajador aun porque el gran problema con el departamento de Estado es que no hay diplomáticos, nadie quiere trabajar bajo esta administración porque nadie va a querer decir que fue embajador con Trump, la gente está huyendo, varios se están yendo como el embajador de Panamá que dijo que no quería ser embajador de un presidente racista», explica White.

Fulton no es una mujer reconocida en Estados Unidos, antes de venir a Honduras como encargada de negocios, fue jefa de la unidad antinarcóticos en Afganistán y también estuvo en Camboya. En Estados Unidos es irrelevante quién en Honduras manda.

Salvador Nasralla en una entrevista que nos dio antes de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández nos decía que se viene una gran diáspora, que si a Estados Unidos le preocupa que la gente de estos países huya hacia el suyo, con el apoyo a la dictadura de Hernández, la gente migrará masivamente, ponga Trump el muro que ponga.

«La criminalización de los migrantes, hombres y mujeres es fuerte. Esta administración es inepta, narcisista, no tienen información, no respetan a las mentes que conocen profundamente la geopolítica –no hay nadie así en la Casa Blanca– sino John Kelly, el general, él es el presidente de los Estados Unidos. Él es el jefe de Heide, fue quien militarizó a Centroamérica, es un guerrero, ve el mundo de una manera maniqueísta: blanco y negro, comunista-anticomunista, y aquí él quiere imponer orden, quiere militarizar, adueñarse los intereses económicos y que el pueblo sea laburador de las oligarquías. Honduras está a la venta», eso es lo que le importa a Estados Unidos según White.

Cuando la delegación le preguntó a Heide Fulton sobre el fraude en las elecciones y la posición que tomó Estados Unidos, no les contestó. «Mire, yo tengo una cita» –dijo–, «la sacamos corriendo, pero le dimos un baño de realidad, le dije: usted está apoyando a una fuerza que está matando al pueblo como lo hicimos en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua»; concluyó White, asegurando que la delegación volverá para observar de cerca lo que sucede en Honduras en este camino de crisis política y de Derechos Humanos.

Honduras entró en una nueva etapa. Por un lado, el diálogo que podría mediar la Organización de Naciones Unidas y blanquearía el fraude electoral y las muertes post electorales, y por otro lado el enfrentamiento entre militares y civiles en zonas conflictivas del país, sobre todo las comunidades que se oponen a los planes de desarrollo del gobierno de Juan Orlando Hernández.

Jennifer Ávila. Directora de Contra Corriente.

Cofundadora de Contra Corriente.