Espacio Joven del G-9 en Gamonal, un debate abierto y urgente

Alrededor de 40 personas se reunieron ayer lunes, en la asociación Todos Unidos, para debatir con los representantes de Imagina Burgos sobre la propuesta del Grupo de Gobierno y técnicos municipales para el traslado del espacio joven G-9 a la antigua estación de Tren.

Las declaraciones aparecidas en varios medios burgaleses acerca del cierre y traslado de las actividades de espacio joven hacia la antigua estación había tensado el ambiente previo a la reunión. Una decena de asociaciones y una veintena de usuarias han debatido sobre los diferentes modelos de gestión del espacio que creían más convenientes e idóneos para el edificio.

Una idea compartían todos los presentes: “No quieren que se traslade la actividad del espacio joven”. Rafael Sancho, del Consejo de Barrio del G-9, ha defendido las instalaciones recordando las últimas inversiones, cifradas en 200 mil €, realizadas hacer 7 años. Sancho asegura que no sería necesario cerrar el espacio para realizar las obras de acondicionamiento y eliminar las escaleras de entrada para hacer el espacio totalmente accesible.

Sancho, fue presidente del extinguido Consejo de la Juventud, y del que salieron, el actual concejal socialista David Jurado y el procurador Luis Tudanca, y Ángel Ibañez, “al politizar el órgano de juventud y arruinar el entramado asociativo burgalés” afirma. Sancho cree que la mejor opción es ampliar el contrato con la empresa Navarra, SEDANA.SL, quien realiza la gestión de las actividades del espacio por un montante que ronda los 80 mil €/año, según comentaban los concejales.

Varios vecinos han aprovechado la ocasión para reclamar una mejor iluminación de la calle Vitoria a primeras horas de la mañana, y han advertido sobre el peligro de circular en bicicleta a esas horas, dada la penumbra en la calle Vitoria dirección Villafría. Madres, cuyos hijos e hijas usan el espacio habitualmente, han reclamado su continuidad, exigiendo a los concejales la defensa del espacio.

Desde el CSR Gamonal, han propuesto la celebración de una Asamblea abierta para conocer la realidad de uso del espacio, y junto a jóvenes, trabajadores y asociaciones, escuchar y debatir las propuestas de acción sobre el espacio joven.

“Si desde el ayuntamiento no han querido sacar a concurso antes las actuaciones en las antigua estación, y se pierde el dinero, no es culpa nuestra. Nosotros defendemos un espacio para los jóvenes de Gamonal que no van a trasladarse 45 min en autobús a la antigua estación” con estas palabras defendía la Asociación las Eras de Gamonal, la continuidad del espacio de ocio.

Otras voces vecinales, como Miguel Ángel, de la Asociación de vecinos Juan XXIII, cree necesario dinamizar las actividades y nutrir de contenido al espacio. “Gamonal siempre ha recibido peor trato y menos servicios que el centro”, concluía Miguel Ángel.

Asociaciones de jóvenes

Raquel, de la Asociación de jóvenes artistas SiO2, ha recibido una escueta llamada de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento, con el ofrecimiento para participar en el espacio, sin ninguna concreción. Abogan por un taller de innovación cultural y artística con la participación de jóvenes artistas. Otras asociaciones del barrio no han recibido esa llamada y mostraban su queja por ello. “Es un espacio para los jóvenes, no para asociaciones de vecinos, que ya gestionan sus propios locales y actividades” .”Quieren enfrentar a la gente del barrio con las asociaciones culturales” han sido varias de las voces que se han alzado durante las 2 horas de encuentro.

ACNIL, Asociación Cultural por los Nuevos Intereses Lúdicos lleva 5 años realizando actividades y desde el año pasado, mantiene su sede en el Espacio Joven del G-9. ” No hemos recibido la llamada del Ayuntamiento y nos hemos enterado por las redes sociales del posible traslado del espacio”. Han suspendido actividades en el centro ante la incertidumbre creada por las noticias de cierre. ACNIL es una organización sin ánimo de lucro que trata de difundir la cultura asiática, las nuevas tecnologías, los videojuegos, los juegos de rol y juegos de mesa como forma de ocio y aprendizaje comunitario dentro de la población burgalesa. Colaboran con jóvenes con autismo.

Belén, de Saltando Charcos, incide en cambiar la dinámica del espacio, para que los jóvenes se sientan identificados y partícipes del lugar y se articule el desarrollo comunitario de los/as jóvenes. Aboga por la gestión directa ante la falta de dinamismo de la empresa Navarra encargada de la gestión.

Desde Imagina Burgos, su propuesta es canalizar las expectativas de los jóvenes y trasladar la gestión del espacio a las propias asociaciones de jóvenes que quieran realizar actividades, dotando de recursos a las organizaciones para la gestión propia (autogestión) de actividades culturales y sociales, con énfasis en la programación de actividades abiertas al barrio. Pretenden, que el ayuntamiento, con personal propio, se encargue de abrir y cerrar el espacio, además del mantenimiento de la instalación, gastos y limpieza del mismo.