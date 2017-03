Entrevista con Brigitte Vasallo

Por Burgos Dijital

Dentro de las Jornadas de Hypatia 2016-2017 celebradas en Burgos, se tuvo la suerte de contar con Brigitte Vasallo, activista LGTB y feminista preocupada por el racismo y el género del racismo, que por el género en sí mismo.

Autora de la novela PornoBurka, prologada por Juan Goytisolo y colaboradora con eldiario.es, Catalunya Ràdio, Diagonal, La Directa, Pikara Magazine i Critic.cat, entre otros.

Da cursos y seminarios sobre diversidad sexo-afectiva e interseecionalidad aplicada en la Universidad de Barcelona, de Girona e Illes Balears y ha colaborado como Consultora para el proyecto INTIMATE – Citizenship, Care and Choice: The Micropolitics of Intimacy in Southern Europe, del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra y el European Research Council.

Durante la entrevista habla del concepto “purple washing”, de las realidades feministas de las nuevas formaciones políticas, de la islamofobia y el burka, y del control del Estado del cuerpo de la mujer, una entrevista llena gratos apuntes para entender mejor algunos aspectos relacionados con el feminismo.