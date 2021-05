El Roce, una instalación de Oscar De La Torre

Del 17 al 28 de mayo 2021 puedes visitar en Espacio Tangente la instalación El Roce de Oscar De La Torre. De lunes a viernes de 18.30 a 21.30 h.

La conducta humana es una construcción social determinada por el entorno en el que tiene lugar. De esta manera, el clima es uno de los factores que determina la necesidad de contacto entre los cuerpos. Un claro ejemplo lo encontramos en la cultura Inuit, que precisa del roce para el desarrollo de la vida.

La antropóloga norteamericana Jean Briggs arroja luz al asunto documentando su experiencia como “hija adoptiva” de una familia esquimal del noreste de Canadá en Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family (1971). La proximidad les protege del frío exterior y del frío íntimo. Briggs traduce el término inuit “iva” como <<estar junto a alguien bajo la misma manta>>, una acción con una dimensión tan vital como emocional. El léxico esquimal valora mucho las distancias cortas. El análisis y expresión de estos fenómenos nos conducen a un ejercicio que tiene por objetivo realizar una producción artística que considera el hielo como material plástico principal.

Es así cómo esta exposición será un punto de encuentro entre la evidencia científica y la sensibilidad individual como resultado de diferentes experiencias artísticas que explorarán el sentido más íntimo del concepto “roce” pasando por la fotografía, la performance y la instalación.