El feminismo paraliza Burgos y el resto de la ciudades

Por Burgos Dijital

De gran éxito de las mujeres se puede calificar la salida a las calles de la ciudad, al igual en el resto del Estado, de miles de personas que se han manifestado con motivo de la huelga feminista del 8 de marzo, Día de la Mujer.

La riada de gente ha superado las expectativas de convocantes teniendo que salir la cabecera de la manifestación de la Plaza del Cid para incorporarse el resto de manifestantes con sus pancartas y reivindicaciones poco a poco llegando momentos que la cabecera llegaba a la iglesia de San Lesmes y aún se incorporaban a la cola.

Trans, colectivo LGTBI, en un día de lucha por sus derechos, mujeres, han gritado, cantado y manifestado en voz alta para ser escuchadas por gobernantes y empresarios, universidad y escuelas, hombres y mujeres y sociedad en general que “Si nosotras paramos, se para el mundo” como rezaba la primera pancarta, seguidas de otra y otra y otra, “Mujeres libres”, “Más de mil motivos para la lucha feminista”, “Rebeldes en los tajos, en las casas y en las plazas”, no podía faltar el toque de Amnistía Internacional de Burgos ” No más violencia contra las mujeres”, y seguir leyendo ” Por todas las mujeres que no pudieron luchar”, acompasada toda la manifestación por las consignas y la batucada.

Solo de éxito reivindicativo se puede calificar esta ” lucha feminista” que ha dejado bien claro en la calles “que quieren ser libres”, sin estigmas, sin diferencias salariales, sin discriminación, que no es el “sexo débil”, que debe acabar una Justicia patriarcal y unos tribunales machistas, una creación de leyes de hombres y para hombres, y como rezaba en otro cartel “Se ve que matar no es pecado cuando el asesino es el Estado”.

Se han visibilizado “asociación de mujeres rurales”, “mujeres exigiendo que no se ejecute el ERE de Dia”, mujeres que no quieren tener miedo al volver a sus casas, mujeres que piden y exigen que el mundo se pare para cambiar todo.