El agua del Aulario Levante en la Facultad de Derecho de Burgos

Cartas de los lectores

Sr. Decano:

Desde la Sección Sindical de Ciencia Política del Frente de Estudiantes, queremos transmitir al Equipo Decanal la siguiente queja en tanto a la instalación del sistema de fontanería del Aulario Levante, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.

A lo largo del presente curso 2017/2018, el alumnado de la Facultad que recibe docencia en el Aulario Levante ha remitido multitud de quejas a la Sección Sindical de Ciencia Política, en tanto al estado de cañerías del Aulario Levante. En ocasiones intermitentes, el agua que sale de los grifos (de los cuales se debería poder beber), sale agua turbia, lo que hace que no sea potable.

El pasado 3 de mayo de 2018, esta situación llega un nivel que nos hace presentar la siguiente queja.

El agua ya no es que saliera turbia, si no que directamente era de un color claramente insalubre. Esto supone que, aunque en ocasiones a posteriori se llegue a limpiar esto es un claro índice que los aseos del Aulario Levante, no sea apta para su consumo.

Esta situación creemos, que se remite a las obras que sucedieron en el primer semestre del presente curso, que es cuando se empezaron los problemas en las tuberías.

Desde las obras comenzadas enfrente del Aulario Levante, la facultad no ha tenido ni tiempo ni predisposición para arreglar este problema.

Denunciamos y criticamos la mala gestión de los recursos de la universidad, que a pesar de tener las tasas universitarias mas altas de España (las terceras mas altas se encuentran en Castilla y León y la UBU cuenta con las cuartas más altas) no son capaces de responder a lo que podría llegar a ser un problema de salud en nuestra facultad.

Por eso, desde la Sección Sindical de Ciencia Política exigimos:

1. Cierre de todos los grifos del aulario, hasta que se aporten pruebas de que el agua que sale de dichos grifos sea potable. Añadiendo, que cuando se produzcan dichas comprobaciones este un miembro de la Sección Sindical de Ciencia Política del Frente de Estudiantes presente.

2. Explicaciones públicas al alumnado de la Facultad de Derecho, en tanto a la situación de las cañerías.

3. Depuración de responsabilidades, en tanto a los hechos acaecidos.