EEUU bajo el Nuevo Orden Mundial, un poco tarde para llorar

Por Marcos Mesa

El presidente Nixon fue derrocado mediante el escándalo del Watergate (plan ideado por Henry Kissinger asesor de seguridad nacional, Alex Haig, Noam Chomsky y James Schlesinger) inmediatamente después de que declarara públicamente que no aprobaba el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT. Ese acuerdo de libre comercio costó el puesto de trabajo a treinta millones de estadounidenses; Sir James Goldsmith, miembro del Parlamento Europeo advirtió en 1994 al Senado estadounidense que el GATT iba a erosionar la soberanía nacional de EEUU gravemente. El tratado provocó la desindustrialización y el “crecimiento 0″* que deseaba el Nuevo Orden Mundial (poder económico y financiero en la sombra).

*(John Coleman en Conspirators Hierarchy)

Hace escasos años utilizaron a un partido llamado Amanecer Dorado para que el Eurogrupo y sus extorsiones al pueblo heleno parecieran (a su lado) las hermanitas de la caridad. Cuando la sociedad griega ya estaba en conmoción dejó de interesarles y metieron al líder de ese partido en la cárcel con la aparición de trapos sucios; así ocurrió en Grecia.

En este nuevo ciclo controlado por el sistema lleno de sobresaltos extraños, maniobras siniestras fuera y dentro de despachos: trapos sucios que aparecen mágicamente de la chistera contra Clinton, o Fillon en Francia, por no hablar del contrapronóstico del nuevo candidato socialista francés que tiene la misma gracia que una mesilla de noche (allanando el camino a Le Pen), conseguirá en un futuro cercano que, conmocionados (por lo que la prensa define como populismo), volvamos a abrazar el neoliberalismo de libre mercado como si fuese la verdadera y única democracia, la verdadera norma correcta y civilizada. ¿Pero cuál será la futura nueva máscara o mesías bajo la cual se disfrazará el sistema neoliberal? ¿Una máscara de algo nuevo, una nueva izquierda* (social-liberal, o Desdeabajo-liberal), o una máscara ya transparente de partido liberal (como el inglés Partido Liberal o el del español Albert Rivera)?

*En la década de 1960 el equipo de Henry Kissinger y Noam Chomsky (teórico del Instituto de Estudios Políticos) creó la llamada Nueva Izquierda, un movimiento de origen estadounidense (pero apolítico y apátrida) para crear conflictos y disturbios y debilitar o golpear a los dirigentes de EEUU por orden de los poderes económicos de la Globalización (de origen estadounidense pero apátridas y apolíticos, eso sí con un patriotismo global bajo su mando).

Aunque nos cuenten mentiras y saquen trapos malolientes de la chistera (dentro de poco no hará falta votar, será todo a base de impeachment), seguimos creyendo a los medios corporativos. Aún a pesar de grandes mentiras, como la de aquel no tan lejano “sorpasso” que se metió con cuchara por todos los lados, con la manipulación de las encuestas que lo respaldaban (por no decir repugnante mentira del CIS), los grandes titulares en los medios, a pesar de todo ello, seguimos confiando en los grandes medios cuyos dueños ya sabemos que son la banca y el poder financiero (sociedades discretas y clubes vips incluidos).

Al Poder Financiero la mentira, en este caso, le ha salido bien, porque medios alternativos o críticos han llegado incluso a posicionarse con la línea de los grandes medios de la banca y sus intereses, algo que parecía impensable hasta ahora. No digo que para hacer una buena labor periodística haya que defender a un rubio machirulo e impresentable que por cierto levanta el puño, como es el “innombrable”, que nos tienen en el candelero continuamente; pero ser tan ingenuo como para creerse los mensajes apocalípticos… ¡hombre! Con todo este ruido nadie ha dicho nada de la reciente aparición y maniobras de tropas norteamericanas en Polonia y los países bálticos. ¡En nuestra “querida” Unión Europea! Las manifestaciones deberían ser por esta amenaza de guerra mundial por parte de EEUU y la Otan (Seguimos en guerra y “el innombrable” tampoco es el terror del libre comercio pues ama abiertamente la desregulación).

El sistema ha colocado a un presidente políticamente incorrecto y maleducado con conocimiento de causa. Un presidente que actúa como si estuviese fuera del NUEVO ORDEN MUNDIAL (la mismísima portada de La Razón le calificó de presidente de Desorden Mundial), Orden al que perteneció su predecesor políticamente correctísimo y Nobel de la Paz Obama, en cuyo mandato no deberíamos olvidar que surgió (financiado por EEUU, Israel y Arabia Saudí) el ISIS y cuya guerra mediática de terror convirtió en terroristas a todas las y los musulmanes del mundo (el primer paso para la demonización que están sufriendo ahora). ¿Dónde ha estado la protesta cuando nuestros ejércitos han ido a asesinar y financiar a mercenarios terroristas más allá de Turquía? No, aquellos musulmanes quizá importen menos, porque votan y eligen a gente que no quiere vender sus recursos naturales a nuestros países de la Otan al precio que nuestros presidentes por orden de las corporaciones recomiendan.

Ni tan bueno era Obama ni tan malo será probablemente “el innombrable”; son tan buenos y tan malos como el Sistema quiere presentarlos (En Inglaterra han hecho un triste “revival” de la Tatcher). Obama sufrió grandes movimientos de protestas raciales en Ferguson organizados e instigados por el mismo broker de la Open Society como los que ahora tienen lugar (parece que se nos hubiera olvidado).

Lo que sucede es que los crímenes de los poderes económicos-corporativos estadounidenses duelen menos cuando el presidente es correctísimo, carismático, y con cosmética solidaria, prepárense cuando se vaya éste. Claro está también que es más injusto para algún estadounidense ver a un musulmán que no puede entrar en un aeropuerto de al lado de su casa que cuarenta musulmanes asesinados por el ejército de su país en Siria a través de la Televisión.

Fue durante la presidencia de Obama cuando las empresas tecnológicas (marionetas de ellas como Mark Zuckerberg) que ahora critican tanto al nuevo presidente, nos espiaron, robaron nuestros datos, comerciaron y se lucraron con ellos. Pero sin embargo… el gobierno “orwelliano“, como lo han calificado numerosos periódicos, es el de “el innombrable”, cuando no hay nada más orwelliano que el gran hermano (facebook y google, etc) o el cambio paulatino de las leyes hasta que defenderse una persona sea considerado un delito, y eso ya lo había antes de este nuevo presidente.

En cuanto al muro, ¿dónde estaba todo ese movimiento de protesta cuando Israel construyó un muro muy similar habiendo otro presidente Republicano en la presidencia de EEUU? ¿Es acaso diferente un muro de hormigón de la valla que ya hay entre México y EEUU o incluso de la que España tiene con Marruecos? Es más fácil mirar a otro lado y seguir canalizando nuestra ira contra “el innombrable” porque tiene los modales de un cerdo, no nos cae bien y los medios nos lo recuerdan a cada momento. El presidente, es un experimento perfecto.

En cuanto al tema diplomático, ¿tienen jurisdicción la Unión Europea y Reino Unido para aconsejar y opinar cómo tienen que llevar las relaciones de vecindad dos países soberanos? ¿Acaso EEUU ha presionado alguna vez a la UE para que entrase Turquía dentro de la unión? ¿Algún presidente demócrata ha venido criticando la valla de Melilla? La respuesta es no… por una sencilla razón: conmoción.

Ahora al Sistema Golbalizador neoliberal (conjunto de grandes familias financieras, Reserva Federal y entidades supranacionales) le interesa crear una inmensa conmoción en Occidente; estamos asistiendo a una gran campaña de medios corporativos y financieros contra todo lo conservador. La izquierda realmente ya no pinta nada, (de momento) si no acata los postulados liberales como los Partidos Socialistas de Europa o capitula como Tsipras; ahora la verdadera guerra es la de Conservadores contra Neoliberales (liberales de libre mercado) -no debemos olvidar que el Neoliberalismo siempre ha intentado aniquilar las soberanías y las tradiciones nacionales- (La UE es un ejemplo de ello).

El teatro está servido y los “malos de la película” europeos como Le Pen y Wilders ya se hallan ansiosos por cruzar el telón, ansiosos por ser los malos y nuestras peores pesadillas (que por cierto ya se han encargado de relacionar en el imaginario durante todos estos años con la figura de Hitler), llenarán miles de portadas de los grandes medios y nos machacarán con sus rostros. De esas pesadillas mucha gente pagará el pato, pero ya lo pagaba otra gente anteriormente en Libia, Malí, Yemen, Túnez, Costa de Marfil, y un largo etc… por lo que nada ha cambiado, no está ocurriendo nada nuevo a no ser que solo nos importen las personas de nuestro entorno inmediato y no tanto las de otros países, que eso es otra cosa, claro está (pero entonces esa específica solidaridad es una disidencia canalizada y dirigida desde arriba).

Básicamente el Sistema (Nuevo Orden Global) aprovecha el bipartidismo y sigue usando la política de palo y zanahoria, y parece ser que a los americanos les toca ahora una política de palo. El innombrable no caerá hasta que Le Pen y Wilders ganen en Europa, muy posiblemente esos sean los planes de los poderes económicos. Si ha servido de algo toda esta mascarada ha sido por lo menos para ver cómo los patéticos presidentes de los países del Sur de Europa siguen lamiendo el trasero a este Orden Global y su movimiento globalizador pese a todo el daño, recortes, bajadas de nota de solvencia al bono basura, privatizaciones y ajuste de déficit para lastrar el crecimiento y neutralizar la creación de empleo que dicho Orden mafioso corporativo ha decretado. Muy triste y vomitivo.

No ha de pasar mucho tiempo para que nos conmocione de tal modo la palabra populismo que firmaremos cualquier tratado de libre mercado cuyas corporaciones nos roben lo que quede de libertad. Trump (sea cómplice del Gobierno Mundial o no) es una espléndida justificación para que en un futuro el sistema pueda conseguir de sus esclavos lo que hasta ahora no habría podido (que acepten a cualquier mesías, incluyendo a una o uno muy correcto y solidario pero que con su política de libre mercado destruya miles de puestos de empleo y arruine diversas soberanías (alimentaria, educación…) en el país donde gobierne).

Sigamos viviendo en el matrix mediático, pues, si tanto lo deseamos. Odiemos cuando los periódicos nos digan que odiemos, salgamos a la calle cuando los periódicos nos digan que salgamos, y callemos cuando a otra marioneta le otorguen el premio Nobel de la Paz. Ya lo dijo Orwell (aprovechamos que tanto lo citan últimamente) en su novela 1984: todo es cuestión de autodisciplina y control de la realidad.