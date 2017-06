Ecologistas en Acción hace entrega de los Premios Atila 2017

Premios Atila 2017 Premios Atila 2017

Con motivo de la celebración de Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción de Burgos entrega los premios Atila y Caballo de Atila a la destrucción del medio ambiente. Además, concede una mención especial a toda una trayectoria, ya que esté año se cumplen 25 de entrega de premios

“Yo soy el martillo del mundo, por donde pisa mi caballo no crece la hierba”. Lo dijo Atila (o eso se dice), pero a muchos les sigue inspirando. Puede que las formas hayan cambiado, pero la destrucción del medio ambiente, en aras del progreso, la desidia o directamente el afán de lucro, sigue siendo un modus operandi demasiado habitual.

Cada año, y ya van 25, Ecologistas en Acción convoca los Premios Atila a quienes más se han destacado por su compromiso en la destrucción de la naturaleza y el Caballo de Atila a quien lo ha facilitado. Nunca es una decisión fácil, porque sobran las candidaturas y los méritos; sin embargo, un año más la organización ecologista ha sido capaz de decidirse por quienes, a su juicio, han acumulado más méritos.

Premio Atila

Baudilio Felipe Fernández-Mardomingo Barriuso. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.

Méritos tiene bastantes, pero el premio lo recibe en 2017 porque a pesar de ser el máximo responsable no ha resuelto la situación que provoca que muchas denuncias ambientales queden impunes y sin sanción ya que se archivan sin haber sido resueltas o ejecutadas. Por diversas circunstancias, no se ha ido cubriendo la plaza vacante de personal instructor, lo que hace que se acumulen expedientes sin resolver. Es evidente que para el delegado territorial, esta no es una materia prioritaria. Hace tiempo que dejo de ser un hecho puntual, pero no se ha tomado ninguna medida para resolverlo.

Premio Caballo de Atila 2017

Consejo de Seguridad Nuclear.

Por servir a los intereses de la industria nuclear y emitir un informe favorable a la reapertura de la central de Santa María de Garoña, sin que sus propietarias hayan resuelto los problemas de seguridad que presenta la obsoleta central. Por no atender a los criterios de su personal técnico y poner en peligro a la ciudadanía con una decisión tan irresponsable como alargar la vida de las nucleares hasta los 60 años.

Premio Atila a toda una trayectoria. Nuclenor

Con motivo de los 25 años de los premios Atila, Ecologistas en Acción quiere reconocer toda una trayectoria de amenaza al medio ambiente y a las personas. La galardonada ha sido la empresa Nuclenor, participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola y propietarias –entre otras centrales- de Garoña. Ostenta el dudoso mérito de acumular el mayor número de premios Atila, en solitario o compartido con otras integrantes del lobby nuclear; no solo en la convocatoria burgalesa, sino también en ediciones regionales y estatales.

Premio Ecologista

Con este galardón, la organización ecologista quiere reconocer en positivo a quienes hacen por mejorar el planeta y la vida de las personas. Para el ecologismo social la vida en el planeta se tiene que construir dentro del techo que determinan los limites del planeta, pero garantizando siempre un suelo de derechos que garanticen una vida digna. Defender el acceso a la sanidad, publica y de calidad, luchar contra la prevaricación y privatizaciones que solo benefician a unos pocos, son base necesaria para garantizar la justicia y solidaridad. Por esa razón se quiere reconocer la labor de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, que ha sido capaz de concienciar, denunciar y movilizar en contra de las prácticas que generan desigualdad y empeoran nuestras vidas.