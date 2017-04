CGT denuncia que se convoquen las pruebas de acceso a FP en vacaciones

Por CGT Enseñanza de Castilla y León

El 7 de abril de 2017, con los centros y el alumnado de vacaciones, se publicó en el Bocyl la orden por la que se convoca las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, estableciéndose como plazo de inscripción del 8 al 19 de abril, ambos inclusive.

Desde CGT manifestamos nuestra discrepancia por producirse la publicación de la Orden en periodo vacacional, coincidiendo la práctica totalidad del plazo de inscripción con vacaciones.

Esta defectuosa planificación de los plazos de inscripción puede ocasionar que alumnado que esté interesado en estas vías formativas quede fuera de las mismas.

Ante esta nueva muestra de imprevisión, desde CGT nos hemos dirigido por escrito a la Consejería de Educación, a la Dirección General de Formación Profesional y a las Direcciones Provinciales de Educación para que abran con urgencia un periodo extraordinario de inscripción y que en próximas convocatorias tenga en cuenta el calendario escolar.

Desde CGT recordamos que no es la primera vez que se actúa de forma precipitada por falta de una adecuada planificación. El hecho más reciente es la incertidumbre generada entre el alumnado de 2º de bachillerato que hasta no hace mucho no sabía cómo iba a ser la nueva prueba de ingreso a la universidad.