CGT convoca concentración de maletas en defensa del profesorado interino

Por CGT Enseñanza Burgos

La Sección de Enseñanza de CGT Burgos ha convocado una concentración de maletas en defensa del profesorado interino para el martes 6 de junio a las 19 horas en la Plaza del Cid, con el fin de denunciar el empeoramiento en los últimos cursos de las condiciones laborales de este colectivo y el nuevo sistema de adjudicación de vacantes y sustituciones para el curso 2017-18, que va hacer muy difícil la conciliación familiar a muchos docentes interinos.

Como consecuencia de la ínfima oferta de empleo público de los últimos años, el profesorado interino ha aumentado hasta casi un 25% del total de docentes en Castilla y León, con lo que esto conlleva de inestabilidad para los centros y de precariedad para los docentes.

Sin embargo, este profesorado es fundamental para el funcionamiento del sistema educativo, pues son ellos y ellas quienes cada año cambian de centro para ocupar esas plazas que la administración no quiere sacar a oposición; quienes se recorren colegios e institutos cubriendo bajas y permisos, cuya sustitución no es autorizada hasta que han pasado al menos dos semanas (cuando no más) con lo que esto supone de pérdida de horas de clase para el alumnado; quienes han sufrido en mayor medida los recortes, pues se han suprimido 1.500 puestos de docentes desde que estos comenzaron y porque son ellos quienes tienen contratos precarios (en ocasiones de unas pocas horas) y a quienes se les despide el 30 de junio sin que puedan evaluar a su alumnado en septiembre y sin cobrar el verano aunque hayan trabajado prácticamente todo el curso.

CGT convoca esta concentración por los derechos del personal interino, por su empleo y por la calidad de la Educación Pública, porque no se trata únicamente de defender unas condiciones laborales y unos derechos recortados, sino de defender el derecho a tener unos servicios públicos dignos.

Desde CGT solicitamos la asistencia a esta concentración de todo el profesorado, sea interino o funcionario de carrera, de padres, madres y alumnado y de la ciudadanía en general, porque apoyar al profesorado interino es apoyar la Escuela Pública.

Se trata de una concentración de maletas porque queremos visibilizar nuestra solidaridad con el profesorado interino que se recorre la geografía de Castilla y León de punta a punta, listo para cuando le llamen.

Reivindicamos estabilidad en el empleo y unos contratos dignos, recuperación de los 1.500 puestos de trabajo perdidos, la sustitución inmediata del profesorado de baja, la aclaración urgente del procedimiento de acceso, la recuperación del cobro del verano, la eliminación del porcentaje del 50% de peticiones obligatorias en el procedimiento informatizado de vacantes y sustituciones, la eliminación de las nuevas penalizaciones en dicho procedimiento, la contratación del profesorado de secundaria hasta septiembre para poder evaluar a su alumnado y la conversión de contratos de menos de media jornada en contratos de al menos media jornada.