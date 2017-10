Carta abierta a Carolina Blasco

Por Ecologistas en Acción

Carolina no te enfades, pero talas árboles. Eres la concejala de medio ambiente en Burgos y no cumples con tu responsabilidad de proteger el patrimonio natural de la ciudad. Cada vez tenemos menos árboles, están más dañados y no se reponen en condiciones. Has permitido que decenas hayan sido talados porque molestan; otros muchos podados de una forma que les daña gravemente; y apenas se han hecho labores de mantenimiento en los grandes parques. No controlas como se ejecutan estas tareas desde parques y jardines, ya sabemos que no es tu competencia, pero proteger el medio ambiente si lo es. Pero es que además, en las zonas que directamente dependen de tu concejalía se reproducen los mismos patrones.

Llevamos años diciendo lo mismo, a ti y a tus antecesores. Así no. Los árboles hay que cuidarlos, no tratarlos como palos con hojas. Te lo hemos dicho siempre que hemos tenido oportunidad. En nuestra inocencia propusimos la creación de una comisión de arbolado urbano, creímos que serviría para hablar, compartir criterios y encontrar soluciones satisfactorias al problema. Creímos que serviría para que se escucharán otras propuestas, pero lo has convertido en una herramienta para hacer más fácil las mentiras que has estado contando.

Si Carolina, has dicho alguna mentira. No es cierto que hubiera unanimidad en la comisión de arbolado sobre el proyecto de la Cruz Roja, y lo sabes. Como también sabes que no se puede convocar una reunión de un día para otro, con un proyecto ya licitado y llamarlo participación. También has dicho que existen informes técnicos que refrendan la necesidad de talar los árboles. Los hemos pedido y no están en el expediente, creemos que es porque no existen.

Carolina, has dicho que a nadie le gusta cortar árboles. Seguro que a ti no te gusta que te señalen por ello. Pero es que lo estás permitiendo, en la Cruz Roja y en el resto de Burgos. No te lo tomas en serio y cada vez hay menos árboles, menos aire limpio, menos sombra y menos vida en nuestras calles. No queremos echarte la bronca, queremos dialogar. Que nos cuentes, te contemos, veamos posibles soluciones y cambiemos el rumbo. Nos gustaría que te tomaras en serio la necesidad de hacer un plan de arbolado, de revisar la gestión que se hace, la forma en que se poda. Que escuches otras posibilidades, que permitan solventar problemas de seguridad, y que también nos permitan salvaguardar nuestro patrimonio natural.

