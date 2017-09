La “Bajada del Ebro” en Miranda celebra su 35 edición

35 años luchando por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y todas aquellas actividades contaminantes que dañan el medio ambiente y afectan a la salud de nuestros vecinos y vecinas.

Contaremos con txoznas y charanga. Desde las 11:00 de la mañana tendremos MURAL VIVO a la orilla del rio. A las 15:00 podremos degustar una PAELLA POPULAR en la calle LOS HORNOS. Los vales son a 3€.

LA BAJADA comenzará a las 18:30 desde Los Pinos, aconsejamos estar media hora antes. Y por la noche, a partir de las 21:00, CONCIERTOS con los grupos;

-THE SONG, ABSURDETH, A MALAS

Una edición especial en la que celebraremos el cierre definitivo de Garoña pero en la que nos queda mucho por reivindicar y luchar.

1.- Desmantelamiento de la central: elaboración inmediata de un calendario de desmantelamiento total de la central, proceso que debe iniciarse de inmediato y que generará durante al menos dos décadas cientos de puestos de trabajo

2.- No a un Almacén de Residuos: durante el desmantelamiento es necesario un almacén temporal de residuos pero la paralización del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares de Villar de Cañas y las obras iniciadas en el entorno de Garoña nos hacen sospechar que puede haber un proyecto de trasladar residuos de otras centrales a nuestra comarca. Esta tierra ha sufrido durante décadas el pesar de una central y no estamos dispuestos a permitir tan nefasta herencia a futuras generaciones

3.- Análisis: el Ayuntamiento de Miranda, como administración más cercana a los vecinos y vecinas que se supone debería ser, no puede seguir escurriendo el bulto y exigimos la realización de análisis exhaustivos de las aguas, lodos, riberas y fauna del río Ebro. El último análisis realizado por el laboratorio de la Universidad de Valencia detectó Cesio 137 en el Ebro a la altura de Miranda de Ebro, un residuo radiactivo y peligroso para nuestra salud y para el medio ambiente, así como altas concentraciones de cadmio y otros componentes contaminantes

4.- Responsables: los elementos radiactivos, metales pesados y otros residuos contaminantes y peligrosos para nuestra salud y el medio ambiente tienen responsables, una vez analizada la calidad del agua, lodos y entorno, exigimos se detecte a los responsables y se tomen medidas contundentes

5.- Proyecto de Recuperación del Río: En base a los análisis que se realicen exigimos al Ayuntamiento de Miranda de Ebro la redacción de un proyecto de recuperación del río y su entorno inmediato.

6.- Fraking No: la extracción de gas e hidrocarburos por fractura hidráulica es una de las prácticas más agresivas y peligrosas para la naturaleza y para nuestras propias vidas, este es un peligro real e inminente en nuestra zona y en merindades. Por ello exigimos la paralización de todos los permisos y proyectos de Fraking en la provincia y la prohibición en todo el estado de esta práctica.

7.- Transición a otro modelo energético: otro modelo energético es posible, más respetuoso con el medio ambiente, capaz de generar puestos de trabajo y socialmente más justo. Nuestros vecinos de Portugal o potencias como Alemania están apostando por ello mientras el estado español desaprovecha las condiciones climáticas y geográficas que tenemos para desarrollar esta alternativa.

8.- Plan de revitalización de la comarca: durante años y pese a ser conscientes de la fecha de caducidad de Garoña, los gobiernos de PP y PSOE no han puesto en marcha planes de inversión eficaces y sostenibles para la comarca, demostrando que pese a su discurso machacón el empleo nunca les importó. Durante los años del desmantelamiento, capaz de asegurar un gran nicho de empleo, exigimos la elaboración de un plan de revitalización en el que participen todos los agentes sociales y los/as vecinas de la zona. Las energías verdes pueden ser una apuesta de futuro para esta comarca, así como la agroecología, la investigación, los servicios sociales…

9.-Ebro: el río es parte imprescindible de la identidad de nuestra ciudad y queremos recuperarlo como recurso natural, económico y social para los y las mirandesas. De poco sirvió la directiva que marcaba el 2015 como año en el que este y otros ríos deberían ser aptos para el baño. Nuestro río está enfermo y no podemos dejarle morir, es responsabilidad de todos y todas, pero especialmente de quien lo ha contaminado y de quien lo ha permitido sembrando impunidad.

10.- No más Privilegios para las Eléctricas: La experiencia nos ha demostrado que las multinacionales como Iberdrola o Endesa se han llenado los bolsillos a costa de la mayoría social. Después de explotar esa central obteniendo millonarios beneficios será el estado quien corra con los gastos de desmantelamiento y nuestras quienes carguemos con los residuos nucleares. Pero aun así querrán hacer negocio con el cierre de la central con la más que presumible complicidad del gobierno central. Exigimos transparencia y nos oponemos a cualquier tipo de subvención o indemnización encubierta como el pago del libre circulante. Basta de estafas.