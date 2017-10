Antea Izquierdo responde a IZAR Burgos tras la crisis de la organización

Comunicado de Izar Burgos sobre su participación en Imagina Burgos

“En los últimos días nuestra organización ha vivido unos sucesos para nada agradables, debido a unas diferencias políticas, estratégicas y programáticas, entre ellas la participación dentro de Imagina Burgos y la asunción de la concejalía por parte de nuestra excompañera Antea Izquierdo, que llevan generando en los últimos meses debates y posiciones encontradas. Esto ha derivado en una lamentable salida por parte de unxs excompañerxs de IZAR Burgos, como comentábamos en nuestro anterior comunicado. Además tenemos que informar que nos hemos visto obligados a crear nuevas cuentas en las redes sociales, ya que al irse se han llevado el acceso hasta las que ahora eran oficiales entre otras cosas.

A raíz de esta situación la militancia de IZAR Burgos hemos debatido sobre nuestra pertenencia en la citada candidatura Imagina Burgos, en concordancia con nuestro análisis como organización estatal y la línea política aprobada en el I Congreso de IZAR que deja clara nuestra crítica a las candidaturas municipalistas y a los gobiernos del “cambio” por ser simples gestores del sistema capitalista y en ningún caso candidaturas que reconstruyen la conciencia de clase desde una perspectiva rupturista.

Asimismo el programa de Imagina Burgos es un programa de gestión eficiente de las instituciones, que no plantea la raíz de la cuestiones, ni es capaz de poner en movimiento al conjunto de la clase trabajadora y de la juventud como único medio de poder imponer un programa que permita cambiar verdaderamente nuestras vidas. Plantear las instituciones como una herramienta para cambiar la vida de la mayoría de la sociedad es, desde nuestro punto de vista, generar unas falsas expectativas en estas instituciones, desviando la atención de la verdadera herramienta que sirve para tal fin, que no es otra que la auto-organización de la clase trabajadora y la juventud.

Desde IZAR Burgos planteamos que Imagina Burgos tiene un programa francamente insuficiente cuantitativa y cualitativamente como para plantear los límites de las instituciones como herramienta de cambio y es incapaz de llevar un discurso que fomente la auto-organización de la clase trabajadora y la juventud para mejorar sus condiciones objetivas, ni mucho menos generar conciencia de clase o ser un verdadero altavoz de las luchas sociales.

Por lo tanto y en coherencia por lo planteado IZAR Burgos decide desde el día de hoy dejar de formar parte de Imagina Burgos de manera orgánica, asimismo IZAR Burgos se desvincula de quienes habiendo abandonado la organización decidan seguir participando dentro de Imagina, incluida la concejala Antea Izquierdo, a quienes respetamos por la decisión que acaban de tomar al abandonar su militancia dentro de nuestro partido, hecho que lamentamos, sabemos que tanto ellas como muchas otras personas que integran esta organización son personas que dedican parte de su vida en un proyecto en el que creen, y muchas de ellas seguirán en las luchas y nos alegraremos de verles en ellas”.

Ante el comunicado enviado por Izar a este medio en el que se citaba en varias ocasiones a la ex-militante de esta organización y concejala de Imagina Burgos, hemos querido dar la voz a Antea Izquierdo para que ofrezca su punto de vista y aquí se expone:

“Una vez pasados estos hechos nos encontramos con que otra persona quiere seguir formando IZAR en nuestra ciudad, lo cual es legítimo, pero me gustaría dejar claro que aunque se utilicen las mismas siglas, nada tiene que ver con quienes lo conformábamos ni con nuestro compromiso con todas las luchas y los diferentes movimientos sociales Burgaleses.

No me sorprende la desvinculación del nuevo grupo de IZAR Burgos a Imagina Burgos, puesto que nunca han formado parte de la candidatura y es de sobra conocido que dentro de IZAR hubo dos posturas respecto al aceptar o no el puesto de concejala, ahora bien, esa no es la razón principal por la que el grupo Burgalés se disolvió sino la situación de tensión insostenible a la que fuimos llevadas en una lógica de debate por desgaste y no por ampliar conocimientos y llegar a consensos.