Amigos y dinero, el plan de negocio de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Burgos

Por Burgos Dijital

La Sociedad de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Burgos, ente instrumental creado al amparo del Ayuntamiento de Burgos, acaba de conceder más de 300.000 € en patrocinios a tres empresas de Burgos.

150.000 € para un club ciclista que este año va a competir en la Vuelta a España. Llevará el nombre de Burgos en los maillot y estará a disposición del grupo de gobierno para hacerse las fotos. Sin más, patrocinios a cambio de publicidad en un contrato privado entre la Sociedad de Promoción y un club de élite, frente al deporte base. El postureo gana a la rentabilidad social y educación en valores deportivos.

84.700 € para cenas de amigos y “hermanamiento” de cocineros estrellas con hosteleros, de un presupuesto no detallado y engordado de 242.000 €, IVA no incluído. La empresa del cocinero José Luis Barrena, Barrena producciones de Comunicación S.L. organiza el evento. Los restaurantes asociados presentan platos de cucharas a precio libre, copiando recetas de mediáticos cocineros, en un circuito gastronómico. Un concurso de pucheros y una película, mismas actividades que organizan decenas de asociaciones sin el pastizal del Ayuntamiento. Un poco de publicidad en los autobuses y medios amigos y a comer a cargo de la ciudad en los restaurantes de los colegas de Mata, Presidente del Federación de Hosteleros.

70.000 € para el “Fin de semana Cidiano” gestionado y registrado como marca comercial por la empresa OTR- grup, sita en la calle vitoria y cuyo vicepresidente es Juan Carlos Barriocanal, y presidente Ricardo Garilleti. Este año recibirá 20.000 € más que el anterior para poder hacer publicidad en medios amigos y exhibir algún caballo decorado paseando por la ribera del Arlanzón. Los puestos seguirán pagando por situar sus puestos en el espolón o la plaza de la catedral, mientras la cuenta de resultados de la empresa OTR sigue creciendo.

Lo más irritante de todo esto no es lo expuesto, si no que estos patrocinios no requieren por parte de las empresas un justificación detallada del gasto realizado. Es decir, les doy un dinero a mis amigos para que preparen unos eventos, ganen dinero, y no justifiquen con facturas donde gastan el dinero público. Y todo esto gracias a los votos de PP y Ciudadanos en la Sociedad de Promoción de “amigos”…

Recuerden lo que hace unas semanas indignaba a los burgaleses en relación con el Festival Internacional de Folclore de la Ciudad. La justificación de los gastos del festival era reprendida por el ayuntamiento y condicionaba la subvención al festival: Intervención cuestionaba la justificación de facturas y condicionaba las próximas ediciones a la correcta justificación de las facturas de anteriores años.

¿Por qué a unas empresas se les pide una justificación detallada y a otras no? ¿Por qué las ONGd y asociaciones deben justificar hasta el último euro recibido y generado mientras otras tienen manga ancha para gastar a su antojo?

Sonríe, es Burgos.