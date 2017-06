Territorio Alegaciones al proyecto del Museo Cidiano de la ciudad de Burgos

Por Asociación Casco Histórico Alto

La Asociación Casco Histórico Alto ha participado este domingo de 12h a 14h30, junto a los vecinos afectados por el proyecto de Centro Cidiano, en las mesas informativas que se vienen instalando con regularidad desde hace dos meses en el mirador de la catedral.

Ante la curiosa dificultad que experimenta el ciudadano burgalés de a pie para conseguir información precisa sobre el proyecto ganador, los vecinos hemos decidido aportar esta información a la ciudadanía.

También proporcionaremos un modelo de alegaciones (adjunto a esta nota) para que las personas que deseen apoyar puedan presentarlas en el Ayuntamiento en su propio nombre.

Reiteramos que nuestra oposición no es al proyecto de Museo Cidiano como tal, sino a las condiciones en las que éste se pretende realizar. No se corresponde con un posicionamiento político: no pretendemos desgastar al gobierno municipal, aunque bien es cierto que los grupos de la oposición (con la excepción del de Ciudadanos) han mostrado una sensibilidad especial hacia nuestro rechazo.

Ante las afirmaciones del Alcalde de que “la gente demanda un centro cidiano”, nosotros recordamos que nuestro barrio lleva meses presentando demandas relativas a la habitabilidad de la zona, de las cuales algunas deberían tratarse con carácter de urgencia. No queremos que el Casco Histórico se convierta en una zona de ocio para mayores y chavales, sino que se mantenga un sano equilibrio entre dedicación turística y uso residencial.

Alegaciones