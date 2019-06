28J Celebración combativa del día del orgullo LGTBIQ+

El viernes 28 de junio, durante todo el día se celebra el día del orgullo LGTB+. Desde las 13.00 horas en el templete del Espolón se realizará una performance y comida popular. Tras la comida, desde la organización se propone un micro abierto y un taller de pancartas.

A las 20.00 horas se celebrará la manifestación con salida desde la Plaza del Cid.

A continuación reproducimos el manifiesto que desde orgullo combatido han realizado.

Hoy, 28 de junio, Día del Orgullo LGTBIQ+, personas de diversas identidades, sexualidades, géneros y expresiones salimos a las calles de Burgos. Reivindicamos un Orgullo combativo, crítico y de lucha contra nuestra opresión y no un producto festivo como pretende vendernos el capitalismo, a través del Estado, los partidos y las grandes empresas.

Volvemos a ver la necesidad de organizar y convocar un Orgullo crítico que retome la lucha como forma de hacer frente a las agresiones que sufrimos diariamente, más ahora como resistencia a la nueva ola de extrema derecha que pretende destruirnos y apartarnos, reduciendo y eliminando unos derechos que, aunque hasta ahora consideramos insuficientes, hemos conquistado a lo largo de los años con nuestra propia lucha.

Este 28 de junio se cumplen 50 años desde los disturbios de Stonewall, donde dos mujeres racializadas, trans y bisexuales, junto a más gente disidente, se alzaron frente a la policía; dando así comienzo a la unión de la lucha por la liberación de nuestros cuerpos y sexualidades, del diagnóstico y la criminalización. Medio siglo después las personas que no estamos sujetas a la norma que dicta el cisheteropatriarcado, seguimos luchando juntas y unidas. No nos amedrentamos, no nos dejamos intimidar, sino que seguimos hacia delante demostrando nuestra fuerza y nuestro compromiso por la causa. Porque existimos y resistimos. ¡Recuperemos el espíritu de Stonewall!

Ahora más que nunca el colectivo LGTBIQ+ debe estar unido, luchando contra las amenazas que surgen de ideas antiguas, retrógradas y extremistas y que pretenden acabar con nuestra existencia. Ahora más que nunca debemos molestar a la patronal, al Estado y al capital con un orgullo crítico y combativo. Porque sus actos de banderas o el pintarse de colorines durante un día no nos valen. Queremos derechos, queremos libertad y queremos dignidad.

A todas las personas que en algún momento os habéis sentido diferentes al resto, que la vida que llevabais no era la que queríais vivir, a quienes habéis sufrido siendo algo que no sois o simplemente ocultando vuestra verdadera identidad, a toda esa gente a la que han tratado diferente por no entrar en lo que la sociedad considera normal. A todos, todas y todes les que no sabéis qué os ocurre, pero os sentís diferentes: no estáis solas, no os rindáis, sed quiénes queráis ser.

Por todo esto, hoy caminamos juntes hacia un Orgullo que no sea nunca más dócil, sumiso o agradecido. ¡Decimos Basta, a los suicidios y asesinatos que nos castigan por ser distintes! Por les que ya no están ¡Basta!