28 de junio, por un día del orgullo vivo y combativo

Personas de diversas identidades, sexualidades y géneros en Burgos, se preparan para el 28 de Junio, Día del Orgullo; para que la celebración sea un día combativo, crítico y de lucha en la ciudad.

Comunicado de la Asamblea Combativa de Burgos

Como en muchos otros sitios, nosotres también vemos la necesidad de hacer frente a las fobias y agresiones que sufrimos diariamente fruto del sistema. La Policía nacional, disfrazada de gay heteronormativamente guapo, blanco, europeo y privilegiado, que nos ataca, detiene y amordaza, también desfila en una carroza por las calles de Madrid y pretende hacernos creer que la propia policía del Estado puede solucionarnos la vida y festejar nuestras identidades… invisibilizándonos.

Este estado, la misma institución que nos violenta y nos lleva a la miseria, a la discriminación y a la marginación social, se lava la cara este día con una bandera arcoíris haciendo de su juego un negocio.

Los motivos que nos llevan a organizarnos son muchos, pero el principal es la necesidad de visibilizar un colectivo que no es el que el poder reproduce. La transmisoginia y el odio a nuestros cuerpos, reproducido desde los medios de comunicación, nos llevan a denunciar la utilización económica y política que desde el sistema cisheteropatriarcal y capitalista de hace de nuestra opresión.

A todas las personas que en algún momento os habéis sentido diferentes al resto, que la vida que llevabais no era la que queríais vivir, a quienes habéis sufrido siendo algo que no sois o simplemente ocultando vuestra verdadera identidad, a toda esa gente a la que trataron diferente por no entrar en lo que la sociedad considera lo normal, que soportasteis insultos, vejaciones y acoso. A todos, todas y todes que no sabéis que os ocurre pero os sentís diferentes, no estáis solas, no os rindáis, sed quienes queráis ser. Para ello estamos reuniéndonos en asambleas abiertas, caminando juntes hacia un Orgullo que no sea nunca más dócil, sumiso o agradecido.

¡Decimos basta a los suicidios y asesinatos que nos castigan por rares! Vamos a recuperar la histórica Revuelta de Stonewall, con la cual nació el 28 de Junio lleno de Orgullo, disidencia sexual e identidad callejera. Difunde y participa en las convocatorias!

Contra el heteropatriarcado y el capitalismo, Orgullo crítico y combativo!